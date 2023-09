OM – Mbemba : « On n’a pas respecté le club »

L’OM s’est pris une raclée 4-0 au Parc des Princes dimanche en clôture de la 6e journée de Ligue 1. En zone mixte, Chancel Mbemba a souligné le manque de caractère de son équipe mais appelle à la cohésion dans un club sous tension.

Chancel Mbemba s’est exprimé après le match en zone mixte. « On a manqué de caractère. On va se remettre à travailler pour mouiller notre maillot. On n’a pas respecté le club. On va continuer à travailler pour le prochain match (à Monaco). Je le répète, on a manqué de caractère, précise le défenseur central. On a fait notre boulot sur le terrain. Il faut rester uni. On a besoin de tout le monde, la famille doit rester unie, c’est la force des Marseillais. Aujourd’hui ça n’a pas marché, on a six jours pour travailler et aller chercher les trois points à Monaco. »

On a besoin de tout le monde, la famille doit rester unie

Après une semaine agitée en coulisse et du mieux jeudi en Ligue Europa, les marseillais ont affiché un visage inquiétant à Paris, une équipe apathyque et sans esprit de révolte. La crise traverse l’OM et elle est surtout sportive…

On a manqué de couilles ce soir

Samuel Gigot était remonté après cette humiliation reçue par l’OM. « Très compliqué ce soir, on encaisse ce premier but très tôt, on encaisse ce deuxième but un peu chanceux et notre plan est vite tombé à l’eau. Quand vous jouait un Classico avec si peu d’envie ce n’est pas possible, a déclaré le défenseur central. Il faut plus leur rentrer dedans, on les a trop respecté. On a manqué de couilles ce soir tous ensemble. On les a regardé jouer, on a pas mis d’envie. Quand on joue ce genre de match, il n’y a pas d’excuse. On les attendra au retour aussi. On voulait fermer les espaces pour qu’il ne profite pas de leur vitesse. On a une ou deux situations, on est très déçus, il va falloir gagner la semaine prochaine.»