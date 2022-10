OM : Mbemba prévient, « ça va être la guerre ! »

L’Olympique de Marseille s’incline face à Francfort (2-1) à l’occasion du cinquième match de la phase de groupe de la Ligue des champions. Voici la réaction à chaud de Chancel Mbemba en zone mixte après le match.

A lire aussi : Francfort – OM (2-1) : Encore de grossières erreurs. Désespérant !

Le défenseur de l’OM a donné son sentiment sur la défaite de l’OM contre Francfort ce mercredi soir (2-1) en ligue des champions :

On a fait des erreurs, on le sait !

« On est déçu. On aurait pu rentrer avec un point, mais c’est la réalité du football. C’est dommage, mais il reste encore un match. Notre fragilité défensive ? Je ne sais pas, je n’ai pas les mots. On a fait des erreurs, on le sait, mais on va travailler pour s’améliorer. Ça fait déjà beaucoup de défaites, ça fait mal. On encaisse beaucoup de buts. On peut encore se qualifier. On y croit. Ça va être la guerre ». Chancel Mbemba – Source : Zone mixte (26/10/2022)