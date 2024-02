OM: Mbemba récompensé !

Demi-finaliste avec la RD Congo lors de la CAN remportée par la Côte d’Ivoire, le défenseur de l’Olympique de Marseille Chancel Mbemba a été récompensé en étant nominé dans l’équipe type de la compétition.

Pays organisateur, la Côte d’Ivoire a remporté l’édition 2024 de la CAN face au Nigéria (2-1) ce dimanche 11 février. Défait par les Éléphants en demi-finale (1-0), le Congo a réalisé un parcours exceptionnel avec le défenseur de l’OM Chancel Mbemba. Le capitaine des Léopards a été nommé dans l’équipe type de la compétition.

Trois Ivoiriens ont été nommés dans l’équipe type de la CAN, révélée par la Confédération Africaine. Il s’agit de Ghislain Konan, Jean Michaël Séri et Franck Kessié. Un onze composé également de Chancel Mbemba.

🇨🇮 X3

🇳🇬 X3

🇿🇦 X2

🇨🇩 X2

🇬🇶 X1

Ladies and gentlemen, please give it up to your #TotalEnergiesAFCON2023 Team of the Tournament. 🌟 pic.twitter.com/jfFtjcQzpk

— CAF (@CAF_Online) February 14, 2024