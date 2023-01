OM : Mbemba sait tout (bien) faire !

L’OM s’est imposé 2-1 à Montpellier lors de la 17e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Chancel Mbemba sur ce match.

Après sa large victoire 6-1 face au TFC, l’OM devait confirmer à Montpellier dans un match plus tendu. Les locaux ont rapidement mis de l’intensité et du pressing, l’OM a eu du mal à développer son jeu. La première mi-temps n’a pas d’un gros niveau technique avec énormément d’actions avortées des deux côtés. Clauss a trouvé la barre d’une centre raté et détournée par Omlin, le latéral droit s’est ensuite blessé aux adducteurs. L’OM a ouvert le score dès l’entame de la seconde période, Under trouvant Veretout venu se placer dans la surface, la tête de l’international français obligeant Omlin a un bel arrêt, Tavares était à la reception du second ballon, pour feinter une frappe pied gauche et enchainer par un crochet et un tir pied droit en pleine lucarne. Montpellier ne lâchait pas pour autant mais la vitesse de ses attaquants a été souvent gâchée par un dernier geste mal assuré. L’OM va doubler la mise, sur un corner bien tiré par Under au second poteau, Mbemba oblige Estève a placer sa tête qui file dans ses propres filets. 0-2, le match semblait bouclé, mais à 3 minutes de la fin du temps réglementaire, Tavares coupable d’un mauvais geste est exclu, dans la foulée Lopez rate sa sortie et vient puncher un attaquant héraultais. Savanier transforme le penalty et donne 4 minutes de stress aux supporters marseillais. Finalement, l’OM s’impose et reste devant Rennes et à 4 points de Lens.

La note de Chancel Mbemba : 8/10

Son appréciation

Mbemba sait tout faire !

Malgré un carton jaune rapide suite à une faute sur Savanier, Mbemba a encore proposé un match de haut niveau. Il s’est concentré sur la vitesse de Mavididi et a rarement été pris en défaut. Présent dans les duels défensif mais aussi dans la construction du jeu, l’ancien joueur de Porto a une nouvelle montré qu’il était ami avec le ballon. Capable de dribbles, mais aussi de centres bien enroulé, il peut aussi réaliser de belles déviations. Mbemba sait avant tout bien défendre, mais il est à l’aise partout sur le terrain. A la lutte avec Estève, il pousse le jeune défenseur à la faute, ce qui offre le second but à l’OM. Encore un match complet !

Les notes des médias L’Equipe 6/10 Très vite averti après une faute sur Téji Savanier (7e), puis piégé sur un second ballon du meneur héraultais qui le lobe et finit sur Elye Wahi (12e), il ne sort pas de son match, au contraire, et permet à son équipe de pilonner le flanc gauche de la défense héraultaise, avec de belles combinaisons. Dense, il a réussi à éteindre la menace Stephy Mavididi et s’est même distingué en poussant Maxime Estève à la faute, buteur contre son camp au second poteau sur un corner de Cengiz Ünder (61e). Maxifoot 8/10 Encore un gros match de la part du défenseur central de l’OM ! Toujours aussi solide dans les duels, il a fait preuve de sérénité, même avec un carton jaune récolté dès la 7e minute. On l’a encore vu accompagner de nombreuses actions offensives avec beaucoup de qualité technique, à l’image de sa passe pour Kaboré. Enfin, il pousse Estève à marquer contre son camp. Footmercato 7.5/10 Le défenseur s’est montré solide pour résister à la fougue de Wahi. Il a aussi réussi des gestes assez sensationnels comme sur cette passe aveugle pour Kaboré même si son coéquipier a complètement raté son centre dans la foulée (38e). Mbemba a aussi apporté le surnombre en attaque comme sur ce centre de Payet où il a devancé son adversaire direct pour placer sa tête (54e). Très impliqué, il a été au four et au moulin pour mener l’Olympique de Marseille vers la victoire.

