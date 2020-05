OM: McCourt a refusé la démission d’Eyraud ?

En place depuis 2016, Jacques-Henri Eyraud aurait présenté sa démission cet hiver. Une proposition que Frank McCourt aurait refusé…

Quatre ans après son arrivée en 2016, Andoni Zubizarreta a quitté son poste de directeur sportif hier soir. Et selon La Marseillaise, un départ important dans l’organigramme marseillais aurait pu intervenir bien avant. En effet, le président olympien Jacques-Henri Eyraud aurait proposé sa démission cet hiver, mais le propriétaire américain Frank McCourt aurait refusé. L’avenir de plus en plus incertain de Villas-Boas ne devrait pas faire grimper la côte de popularité de Eyraud auprès des supporters marseillais très attachés à leur entraineur.

Départ de Gary Cook lié à un éventuel rachat ?

Selon les informations de La Marseillaise, Gary Cook a quitté son poste après avoir terminé un audit sur la valeur du club. Une crise interne qui intervient en pleine propositions de rachat d’après le journal régional…