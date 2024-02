OM : « McCourt? Il faut le remercier d’être venu malgré le contexte »

Sur RMC ce mercredi, l’avocat Didier Poulmaire s’est exprimé sur Frank McCourt. Il explique les coulisses de son arrivée à Marseille en 2016.

Depuis 2016, l’Olympique de Marseille est passé sous pavillon américain avec l’arrivée de Frank McCourt. L’investisseur a racheté le club à Margarita Louis-Dreyfus dans un contexte particulier. Pour l’avocat Didier Poulmaire qui s’était chargé de ce dossier, s’est exprimé sur les coulisses de son arrivée.

Le club était quand même dans une très mauvaise situation, sans visibilité, sans ressource. Le contexte était mauvais

« McCourt, c’est quelqu’un qui aime le sport. Il ne faut pas en douter. Il était propriétaire de l’équipe de Baseball de Los Angeles. Les Américains sont quand même très attirés par le football pour une raison qui est simple : à la différence de leur sport qui sont très nationaux mis à part le basket, le reste ce n’est pas mondial. Le football, ils ont vu que c’était « global ». Je n’ai plus de relation avec monsieur McCourt. On n’est pas fâchés non mais c’est la vie des affaires. J’ai fait ce que j’avais à faire et voilà. A Marseille, son passage? Ce n’est pas un passage, il y est encore… Ce n’est pas facile de faire un bilan, il faut aller vite et être pertinent rapidement à la radio mais le sens va vers les consultants. Il faut laisser le sport aux sportifs. Mais ceci est un autre débat. Il ne faut pas avoir la mémoire courte et se souvenir où se trouvait le club au moment où il a été repris par Frank, rappelle Me Poulmaire sur RMC. Le club était quand même dans une très mauvaise situation, sans visibilité, sans ressource. Le contexte était mauvais. On ne peut pas ne pas le remercier d’avoir sauvé le club. Il ne faut pas avoir la la mémoire courte. Il faut le rappeler et il faut le dire, du côté des Américains, quand on tape OM ou Marseille sur Google, il y a des choses qui sortent… J’ai reçu un mail où il m’interrogeait sur les risques qu’il y avait de rentrer dans un club comme ça. Il ne faut pas sous estimer, quand on vient des USA, les interrogations qui peuvent être les siennes et de son entourage. Il faut lui être reconnaissant d’être venu malgré le contexte et certaines choses qui pouvaient lui faire peur. Il y est allé, il a sauvé le club, il l’a redressé, injecté de l’argent. Rien que pour ça, il faut lui dire merci. »