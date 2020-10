OM – MediaPro / Droits TV : « La situation est dramatique »

Le football français est clairement en danger suite au non paiement de la première traite des droits TV de Média Pro. Et, l’OM peut s’inquiéter. Face à ses déficits, le club olympien, comme les autres acteurs de Ligue 1 et Ligue 2, a beaucoup misé sur l’énorme manne financière des droits TV. La situation pourrait être dramatique pour l’ensemble des clubs professionnels de ligue 1 et de ligue 2.

Face au refus de Mediapro de payer la première traite des droits TV de 172 M€, les dirigeants des clubs de Ligue 1 particulièrement inquiets. « La situation est dramatique. Si certains clubs ne touchent pas les droits, ils n’iront pas au bout de la saison », indique un proche du dossier dans les colonnes de l’Equipe ce mercredi.

36 % du budget de l’OM

Le quotidien sportif indique par ailleurs la part que représentait lors de la saison 2018/2019 les revenus liés aux droits TV dans les budget des écuries de lIgue 1. Elle était de 36 % pour l’OM, 22 % pour Lyon et seulement 9 % pour le PSG.

En début de semaine, le scénario d’un nouvel appel d’offre a vu le jour. Il aurait pour conséquence une baisse des revenus pour les clubs (Canal+ ou beIN Sport ne feront pas une offre équivalente à celle de Mediapro). de son côté, la ministre déléguée aux Sports, Roxana Maracineanu entend bien faire respecté l’accord passé entre la Ligue de football et Mediapro. Elle l’a confié au quotidien sportif…