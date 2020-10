OM – Droits TV : Médiapro vs LFP… L’Elysée s’en mêle !

Rien ne va plus pour Jaume Roures et le groupe Mediapro. Alors que l’entreprise a réclamé un délai pour payer les Droits TV à la LFP, les clubs sont les premières victimes. L’Elysée garderait un oeil sur ce dossier.

La semaine dernière, Vincent Labrune a dû faire face à un vrai problème : Mediapro, à qui appartient la chaîne Téléfoot, souhaite un délai pour payer les droits tv. L’actuel président de la LFP aurait refusé mais réfléchirait à faire un prêt à la banque pour donner aux clubs français ce qui leur est dû.

nous déplorons la démarche entreprise unilatéralement par le groupe Mediapro — L’ElYSée

Un conflit est donc ouvert entre la Ligue et Médiapro, qui est le principal diffuseur de la Ligue 1. Selon RMC, l’Elysée garderait un oeil sur ce dossier

A LIRE AUSSI : Ex OM / Ligue 1 : Labrune sort du silence sur les droits TV et propose une solution pour les clubs

« Le football professionnel français est une filière économique importante du pays, dont dépendent de nombreuses entreprises, et qui apporte une contribution significative au financement du sport amateur. Dans un contexte sanitaire qui a déjà lourdement affecté nos clubs professionnels, malgré l’appui financier significatif du gouvernement, nous déplorons la démarche entreprise unilatéralement par le groupe Mediapro. (…) L’Etat reste particulièrement attentif et vigilant quant à la mise en œuvre du contrat liant la Ligue de football professionnel à ce groupe. Si nous n’avons pas vocation à intervenir dans les discussions entre ces deux acteurs privés, nous suivons étroitement leur évolution et avons toute confiance dans les équipes de la LFP pour garantir à nos clubs ces ressources télévisuelles indispensables à leur survie et leur développement »

L’Elysée – Source : RMC (12/10/20)