OM : Même sollicité, Lopez répond présent !

L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à ramener mieux qu’un point face au LOSC lors de la 21e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Pau Lopez, titulaire et décisif dimanche soir.

L’Olympique de Marseille s’est fait peur en concédant l’ouverture du score face au LOSC qui a parfaitement joué le coup en première mi-temps. L’OM s’est fait prendre en transition par la vitesse de Renato Sanchez et Jonhthan David. Les lillois ont marqué sur corner, et ont eu trois occasions franches. Puis, André a été expulsé à la demi-heure de jeu suite à deux cartons jaunes. La seconde période a été une attaque défense, Lille n’a plus existé offensivement et l’OM s’est procurer énormément d’occasion avec toujours le même manque d’efficacité. Il a fallu attendre le magnifique but de Cengiz Under d’une superbe frappe enroulé du droit dans le petit filet de Grbic. Gerson, Guendouzi ou encore Milik ont eu l’occasion de marquer le but de la victoire, mais la charnière Fonte / Botman a été solide tout comme le portier lillois. Côté olympien, Pau Lopez a été décisif en première mi-temps avec 3 parades décisives.

La note de Pau Lopez : 7/10

Son appréciation FCM

Même sollicité, Lopez répond présent !

Habitué a avoir peu de parades à réaliser, Pau Lopez a cette fois été sollicité. Auteur de 3 parades décisives sur des frappes Yilmaz et Bamba, et aussi une tête de l’attaquant turc. Il ne peut rien sur le but de Botman, laissé seul plein axe sur un corner. Il n’a plus eu à intervenir en seconde période, mais il montre qu’il sait aussi être efficace quand sa défense est plus exposée…

Les notes des médias

L’Equipe 6/10 Déterminant en première période et pas inquiété en seconde. Une claquette sur Yilmaz (15e) et une tête du Turc bien sortie au second poteau (22e). Une belle envolée sur une frappe de Bamba (42e). Un reproche ? Il est un peu lent à se détendre sur le but lillois (15e). Maxifoot 7/10 Le gardien de l’OM a été décisif en première période. S’il est battu par la tête de Botman sur corner, l’Espagnol a été impérial sur les tentatives de Yilmaz et Bamba. Il a eu moins de travail après la pause. FootMercato 6/10 L’Espagnol a livré une partie très sérieuse dans les buts de l’OM. Il a réalisé les arrêts qu’il fallait devant Yilmaz (15e, 22e), dont un sauvetage monstrueux à bout portant, ou encore Bamba d’une belle horizontale (42e). Frustrante soirée malgré tout car il est impuissant sur la tête décroisée de Botman pour le premier but de la partie (15e). 90Min 6/10 Pendant les trente premières minutes, Pau Lopez a été bombardé. Le portier ibérique a trois parades dont une à bout portant contre Burak Yilmaz. Son jeu au pied a été bousculé par le gros pressing du LOSC avant le rouge.

