OM : Ménès a vu un joueur légendaire et un autre égoïste !

Sur YouTube, l’ex journaliste Pierre Ménès est revenu sur le match nul de l’OM face à Monaco (1-1). Ce dernier estime que Monaco aurait dû tuer le match en première mi-temps

Après la défaite de Rennes, le nul de Lens, l’OM n’a pas réussi à battre Monaco samedi soir. Pierre Ménès avait débriefé le nul des marseillais via sa chaine Youtube.

Tavares, c’est comme le sketch des inconnus, quand il a le ballon, il tire

« Coup d’arrêt pour l’OM qui pouvait enchainer une 8e victoire consécutive. Ils se sont fait prendre en début de match par la tactique audacieuse des monégasques, qui ont bien bloqué les côté et pressé très fort la défense marseillaise. En jouant de la sorte ils ont empêché Marseille de les étouffer. Cela c’est concrétisé par 5 occasions énormes, et Monaco aurait du crucifier l’OM. Ben Yedder a été décevant, on se disait bien que cela serait compliqué dans le second acte. (…) La pression de l’OM a été énorme malheureusement gâchée par l’égoïsme de Tavares, c’est comme le sketch des inconnus, quand il a le ballon, il tire. Marseille aurait pu se faire contrer en fin de match en laissant des brèches ouvertes. J’ai trouvé Alexis Sanchez légendaire, il a été très peu avant centre et du coup il n’y en a pas même si cela devrait être corrigé dans les derniers jours du mercato par Longoria car c’est un soucis« . Pierre Ménès – Source : Youtube (28/01/2023)

L1, J20 : « Sanchez est formidable mais comme il aime être libre, il n’y a pas de 9 à l’OM » Retour sur les trois premiers matchs de cette 20e journée. https://t.co/yBy0rjXCnc — Pierre Ménès (@PierreMenes) January 28, 2023

Sanchez a fait un match de champion parce que c’est un champion

« Aujourd’hui, il mérite la note de 10 sur 10. Il a fait un match de champion parce que c’est un champion. Et c’est un garçon en or, qui veut toujours aider l’équipe et faire la différence. On connaît sa carrière et ce n’est qu’une nouvelle confirmation de son talent. La sortie de Guendouzi ? Mattéo est le joueur qui a le plus de temps de jeu depuis le début de la saison avec Chancel (Mbemba). C’était simplement un choix technique pour mettre (Cengiz) Ünder à sa place. Payet ? Honnêtement, Ruslan (Malinovski) jouait bien, Dimitri aurait pu marquer, c’est vrai, et il a fait une bonne entrée tout comme Pape (Gueye). Nous avons déjà gagné contre des adversaires directs comme Rennes (1-0, en Coupe de France), la semaine dernière. Dans une saison, il y a toujours des résultats différents. Mais quand on n’arrive pas à gagner, le plus important, c’est de ne pas perdre. » » Igor Tudor – source : Conférence de presse / L’Equipe (28/01/2023)