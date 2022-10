OM : Ménès détruit Igor Tudor sur cet aspect du jeu !

Pourtant considéré comme un concurrent sérieux du PSG, l’Olympique de Marseille a concédé sa troisième défaite d’affilé en Ligue 1 samedi dernier face à Lens au Vélodrome, un concurrent direct pour la deuxième place du classement.

Inventif du côté offensif, Igor Tudor a aussi été critiqué tout au long de ce début de saison pour ses choix originaux. Dans sa propre émission Face à Pierrot, l’ancien chroniqueur de Canal, Pierre Ménès, analyse les choix qui ont mené à la déroute de l’équipe marseillaise.

c’est trop pauvre au niveau des choix offensifs de Tudor

« Les trois défaites c’est : Ajaccio, oui c’est inquiétant, Paris, non ça l’est pas et Lens c’était un match très équilibré entre deux équipes miroirs. Un match très physique qui s’est joué sur un but un peu chanceux de Pereira Da Costa. Le problème, c’est que Marseille tire ses qualités de sa composition d’équipe et sa composition d’équipe est appauvrie sur le plan offensif. Guendouzi, Harit et Sanchez seul en pointe : ça suffit pas. Dès qu’en face on a un niveau défensif supérieur ça ne suffit pas : Alexis Sanchez n’est pas fait pour jouer seul en pointe, Harit est un milieu offensif et Guendouzi est plus un milieu défensif ou un milieu tournant donc c’est trop pauvre au niveau des choix offensifs de Tudor. Peut-être qu’il faudrait faire un peu plus confiance à Dieng dans des matchs plus faciles… Gerson c’est quand même plus offensif que Guendouzi, Rongier et Veretout. Gerson à la place de Veretout ça apporterait un plus sur le plan offensif. Marseille tient sa solidité défensive de son organisation mais de son organisation découle son déficit offensif. » Pierre Ménès – Face à Pierrot – 24/10/2022A LIRE AUSSI : Mercato OM : Il met les points sur les i concernant son ancien club et raconte son départ !