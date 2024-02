OM : Ménès chambre un titulaire marseillais et affiche ses espoirs…

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM s’est imposé 4-1 face à Montpellier, Jordan Veretout faisait son retour dans le onze à l’occasion de ce match. Le milieu de terrain olympien s’est exprimé en zone mixte après la rencontre.

Via sa chaine Youtube, l’ex journaliste Pierre Ménès est revenu sur la victoire de l’OM 4-1 face au MHSC. « L’OM a remporté sa première victoire en Ligue en 2024 en dominant les largement le MHSC. Il faut dire que Montpellier a touché deux fois les portaux et avait ouvert le score suite à une nouvelle action de génie de Gigot qui a dégagé le ballon en chandelle. C’est tellement évident que le dispositif mis en place par Gasset a porté ses fruits. La bonne idée c’est d’avoir mis Sarr en piston droit, il avait la liberté de provoquer la défense olympien. Ndiaye, Aubameyang ont marqué. Cette victoire leur permet de se replacer, et peut être d’espérer pouvoir accrocher les places européennes en fin de saison. une belle semaine pour Marseille. »

En zone mixte, Jordan Veretout a débord fait le point sur son retour à la compétition après une blessure. « Je reviens, ça faisait un peu plus de vingt jours que j’étais en dehors des terrains. Ça manque. J’ai tout fait pour revenir le plus vite possible. La chose la plus importante, c’est que l’équipe a gagné et enchaîne une deuxième victoire. »

Le milieu de terrain revient sur le scénario du match mais aussi sur l’aspect tactique. « Il faut un peu de chance, aussi. Montpellier touche les poteaux. Il y a deux semaines, c’était filoche. Offensivement, on a montré de belles choses. On met quatre buts, on a été présents. C’est bien pour les attaquants. Le schéma tactique en début de match, ce n’était pas ça. En fonction du match, on s’adapte à l’adversaire. « Kondo » (Geoffrey Kondogbia) était devant la défense, Amine (Harit) et moi un peu plus haut, et « Ili » (Iliman Ndiaye) en soutien d' »Auba » (Pierre-Emerick Aubameyang). C’est un schéma qui change. On a mis Montpellier en difficulté avec du mouvement. C’est en bougeant sur le terrain que l’on peut faire de belles choses. C’est nous qui sommes sur le terrain. Ce qu’on produisait n’était pas suffisant. Il faut qu’on se remettre en question. On est les joueurs, les acteurs ; on n’a pas le droit de faire ce qu’on a montré. On s’est parlé, un nouveau coach est arrivé, il connaît très bien la Ligue 1, il nous met en confiance, nous parle beaucoup. Aujourd’hui, ça nous sourit, il faut continuer. »

