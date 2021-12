OM : Ménès cible les idées tactiques « suicidaires » de Sampaoli !

Sur son blog Pierrot Le Foot, Pierre Ménès a analysé la rencontre de l’Olympique de Marseille face à Brest. Il pointe du doigt les choix tactiques de Jorge Sampaoli.

L’Olympique de Marseille s’est incliné à domicile sur le score de 2-1 face au Stade Brestois coaché par Michel Der Zakarian. Le club breton a réussi à prendre les trois points face aux Marseille malgré la pléthore d’occasions pour les hommes de Sampaoli.

Le tripatouillage permanent de Sampaoli commence à nuire à cette équipe — Ménès

Sur son blog ce dimanche, Pierre Ménès a analysé les premières rencontres de cette 17e journée de Ligue 1. Avant le match nul du PSG sur le fil face à Lens, il a apporté ses explications sur la déroute des Marseillais. Il a trouvé le coupable numéro 1 : Jorge Sampaoli qui ne fait que de déséquilibrer son équipe avec ses arrangements tactiques.

« Après une première période très maîtrisée, Marseille qui affrontait Brest au Vélodrome menait 1-0 à la pause sur un joli but de Gerson bien servi par Payet. Mais l’OM s’est fait retourner par les Bretons après le repos. Alors, c’est bien gentil cette tactique de jouer sans avant-centre, mais c’est suicidaire. J’entends et je lis partout que Milik serait incompatible avec le système Sampaoli. Mais comment un système peut-il être incompatible avec un avant-centre qui marque des buts, ce que recherche toute équipe de foot normalement constituée ? C’est comme de faire entre Ünder à gauche pour trente minutes… Le tripatouillage permanent de Sampaoli commence à nuire à cette équipe. Toujours est-il que Brest a égalisé sur un penalty sanctionnant une main de Kamara et transformé par Faivre puis a décroché les 3 points grâce au but d’un joueur qui possède l’une des plus belles frappes de balle de Ligue 1 : Franck Honorat. Brest signe la première victoire de son histoire à Marseille, sa 6e consécutive. » Pierre Ménès – Source : Pierrot Le Foot (05/12/21)