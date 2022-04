OM: Ménès découpe Sampaoli mais encense un joueur marseillais !

Hier, l’Olympique de Marseille s’est imposé en quart de finale aller de Conference League contre le PAOK Salonique (2-1) dans un contexte très tendu. Un match marqué par la prestation XXL de Dimitri Payet. Une performance qui n’a pas échappé à l’ancien consultant Canal+, Pierre Ménès qui a adoubé le n°10 marseillais mais qui n’a pas manqué de critiquer l’attitude de l’entraineur argentin.

Dans un match plus qu’électrique, l’OM s’est sorti du piège grecque hier à l’Orange Vélodrome (2-1) dans ce quart de finale aller qui avait tout d’un piège. Face à une équipe du PAOK hargneuse et combative, les marseillais ont livré une prestation solide qui aurait pu et qui aurait dû se solder par un score bien plus large en faveur des phocéens. Si les regrets sont bien présents en ce lendemain de match, les olympiens ont tout de même pris une sérieuse option pour se qualifier en demi-finale de Conference League.

Il faudra malgré tout se méfier de cette équipe de Salonique au retour qui jouera à domicile dans un stade chauffé à blanc. Nul doute que les supporters du PAOK sauront recevoir l’équipe olympienne après les incidents survenus hier entre les supporters des deux équipes. L’OM pourra tout de même s’appuyer sur sa force collective et la forme étincelante de certains de ses joueurs à commencer par Dimitri Payet, auteur d’une passe décisive pour Gerson et d’un but splendide juste avant la mi-temps. Un match plein qui a retenu l’attention de l’ancien pensionnaire du Canal Football Club, Pierre Ménès :

« On a vu beaucoup d’agacement à la fin du match de la part de certains olympiens notamment de la part de Dimitri Payet. Pourtant il n’avait pas de quoi être énervé Dim, il a fait une première mi-temps sublime, sa passe pour Gerson sur le 1er but elle est tonique (…° Et que dire du deuxième but sur le corner d’Under, cette reprise qui part de façon totalement rectiligne dans la lunette, sublime de la part d’un joueur sublime » Pierre Ménès – Source: Face à Pierrot (08/04/2022)

Ménès confiant pour l’OM, agacé par Sampaoli

Malgré le léger relâchement en début de deuxième mi-temps et ce but encaissé, l’OM possède toutes les cartes en mains pour se qualifier. Si le journaliste sportif de 58 ans est plutôt confiant concernant le match retour, il déplore néanmoins les incidents survenus en amont du match et certains comportements des protagonistes ainsi que des deux coachs, à commencer par Sampaoli :

« Je ne sais pas si Sampaoli sera suspendu au match retour pour son carton hebdomadaire. Il est gentil Sampaoli mais faut qu’il arrête de vouloir se fritter avec la terre entière, il se rend pas compte qu’à son âge c’est ridicule voir grotesque » Pierre Ménès – Source: Face à Pierrot (08/04/2022)