OM : Ménès déplore « la grande pauvreté technique » du match des Marseillais…

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille a pris les trois points au Vélodrome face à Troyes. Une victoire sur le score de 1-0 sans grande maîtrise. Pierre Ménès a notamment ciblé la grande pauvreté technique de ce match.

L’Olympique de Marseille s’est imposé grâce à un but de Pol Lirola ce dimanche soir au Vélodrome. Une victoire qui est importante pour la course au podium et surtout pour se redonner de la confiance après une série de matchs nuls et décevants dans le jeu.

C’est une bonne affaire pour Marseille — Ménès

Dans le jeu, cela n’a toujours pas été très spectaculaire ni même maitrisé de la part des Marseillais. Pierre Ménès l’a d’ailleurs ciblé ce dimanche dans son billet d’après-match sur son site « Pierrot Le Foot »… Il souligne également que les Marseillais font la belle opération de cette journée alors que ses principaux concurrents ont chuté, à l’exception du Stade Rennais qui s’est imposé 2-0 à Lorient ce dimanche après-midi.

« Cette 15e journée pas folichonne s’est tristement terminée mais comment pouvait-il en être autrement avec cet OM-Troyes à huis clos qui, dans un stade aussi grand que le Vélodrome, est encore pire qu’ailleurs. Marseille ne retiendra que les trois points arrachés sur une bonne passe de Payet pour Lirola à la limite du hors-jeu, l’Espagnol gagnant ensuite son face-à-face avec Gallon. On peut faire le même constat pour Troyes que pour Clermont, deux équipes qui pratiquent un jeu intéressant avec de bons échanges de passes mais qui manquent d’individualités devant pour concrétiser. Cette saison, c’est toute la différence entre le bas et le haut du classement. Le match a été d’une grande pauvreté technique mais c’est une bonne affaire pour Marseille qui a toujours trois points en suspens avec le match à Lyon qui, dans tous les cas, n’aura pas lieu à Lyon. » Pierre Ménès – Source : Pierrot Le Foot (28/11/21)