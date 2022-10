OM : Ménès désigne les responsables de la défaite à Strasbourg !

En grande difficulté depuis un mois, les marseillais ont encore échoué à Strasbourg samedi soir en concédant un match nul frustrant. Après avoir mené deux à zéro pendant la majorité du match, ils ont laissé le match leur échapper en encaissant deux buts en vingt minutes face à une équipe strasbourgeoise pourtant limitée.

Le match en terre alsacienne devait sonner la révolte, il n’a fait que multiplier les doutes sur Igor Tudor ainsi que sur la capacité de l’OM à prétendre aux premières places du championnat.

Les supporters marseillais ont été surpris de découvrir la composition proposée par Igor Tudor pour affronter Strasbourg à la Meinau. Le coach croate a fait tourner l’effectif en proposant une toute nouvelle option offensive qui a porté ses fruits : Bamba Dieng a ouvert le score dès la 8ème minute sur une passe décisive de Pau Lopez. Issa Kaboré a enfoncé le clou à la 35ème minute avec un deuxième but qui aurait dû sceller l’avance olympienne.

Mais c’est ensuite à cause d’un mauvais coaching de la part d’Igor Tudor, mais aussi d’un relâchement dans l’état d’esprit de l’équipe que l’OM s’est laissé piéger. Pierre Ménès juge les choix de l’entraineur croate ainsi que la performance de l’OM dans son émission Face à Pierrot.

« L'OM était très nettement supérieur à une bien faible équipe de Strasbourg. C'est totalement de la faute des joueurs de l'OM si Strasbourg a pu croire un instant du match qu'ils avaient une chance de revenir au score. […] J'avoue que depuis le début de la saison j'ai du mal avec les choix de Tudor. Quand tu as un effectif du niveau de l'OM, tu peux pas te permettre de laisser Payet systématiquement au placard, de pas faire jouer quatre matchs de suite à Gerson, de faire jouer Under, de faire jouer à Dieng son premier match à Strasbourg. C'est beaucoup d'erreurs, surtout dans le secteur offensif. C'est un leurre de croire que tu peux avoir des résultats au plus haut niveau avec Guendouzi, Harit et Sanchez en attaque. Ça a marché à un moment en championnat et là ça fait cinq matchs que ça marche plus. Evidemment le match contre Tottenham sera le juge de paix de pas mal de choses sur la suite de la saison marseillaise. » Pierre Ménès – Face à Pierrot – 31/10/2022