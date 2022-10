OM : Si en plus Pau Lopez fait des passes décisives…

Samedi, l’Olympique de Marseille a perdu deux points précieux dans les dernières secondes face à Strasbourg dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. FCMarseille vous propose un zoom sur la prestation de certains joueurs, voici la note et l’appréciation de Pau Lopez…

L’OM a réalisé une première mi-temps convaincante avec un turnover important. Dieng, Payet, Under et Kaboré ont été performant permettant à l’OM de mener logiquement 0-2 à la pause. L’international turc aurait dû marquer un ou deux buts de plus, mais le match était bien maitrisé. La seconde période a été tout autre, les marseillais se sont laissé aller à une gestion attentiste, et quand la défense a offert un but à Mothiba, le match a été relancé dans le dernier quart d’heure. Lopez a sauvé les siens, mais il n’a rien pu faire dans les derniers instants et cette reprise de volée déviée de Gameiro. Le coaching de Tudor a été négatif, les joueurs ont trop reculé en fin de match et ont été punis.

La note de Pau Lopez : 7/10

S’il y a bien un joueur sur lequel Igor Tudor peut s’appuyer c’est Pau Lopez. Le portier marseillais est rassurant et efficace. Il ne devrait pas pour autant garder un bon souvenir de ce match nul concédé à Strasbourg. Abandonné par son axe central sur le but de Mothiba, il sauve les siens d’une énorme double parade face à Gameiro à quelques minutes de la fin. Mais il ne peut rien face à ce même attaquant dans les derniers instants, abandonné par un bloc défensif bien trop bas. Lopez est solide sur sa ligne, à l’aise avec son jeu au pied et si en plus il adresse des passes décisives comme sur le but de Bamba Dieng…

L’Equipe 7/10 Passeur décisif et dernier rempart, il ne peut pas tout faire quand son bloc l’abandonne… Encore à la (double) parade face à Gameiro (89e), il s’incline finalement face à l’attaquant strasbourgeois (90e+3), dont la reprise est légèrement détournée par Kaboré. Il avait été un superbe passeur décisif sur un long dégagement pour Dieng (8e), pour la seconde fois en carrière avec l’OM, et avait encore initié l’action du second but (35e). Sauvé par sa transversale sur un cafouillage (38e), il a plutôt régné sur sa surface. Maxifoot 7/10 Le gardien de l’OM ne pourra pas se reprocher grand-chose. L’Espagnol a été plutôt inspiré dans ses dégagements, à l’image de ce long ballon qui permet à Dieng d’ouvrir le score. Il a été bon aussi sur sa ligne avec un arrêt précieux sur un tir de Pierre-Gabriel, puis un double arrêt en fin de match qui aurait dû permettre à son équipe de repartir avec les trois points. Lâché par sa défense, il encaisse finalement un but imparable dans les dernières minutes. Frustrant. Footmercato 7/10 Voilà une rencontre que le portier espagnol va avoir du mal à digérer. S’il n’a pas eu grand-chose à faire dans l’ensemble, avec seulement trois arrêts effectués, il a réalisé une double parade décisive devant Gameiro (88e), qui aurait pu donner la victoire à l’OM. Mais finalement, Gameiro a bien réussi à scorer, dans les arrêts de jeu, où il n’a rien pu faire. De plus, c’est également lui qui dégage et réalise une passe décisive pour Dieng.

LA RÉACTION D’IGOR TUDOR APRÈS LA RENCONTRE

« Je ne sais pas ce qu’il s’est passé. En première mi-temps, nous devons mener cinq buts à zéro. Ce n’est pas normal de concéder ses deux buts. Je suis énervé parce que nous n’avons pas gagné. Il n’y a pas beaucoup de temps pour ressasser, on doit se concentrer sur mardi. Je ne sais pas, ils ont peut-être pensé que le match était terminé, je criais l’inverse sur le banc » Igor Tudor – Source : Canal+ (29/10/2022)

