OM : Ménès est catégorique concernant Payet !

Dimitri Payet reste sur une incroyable semaine avec deux superbes buts décisifs face à l’ASSE et au TFC. Du coup, la question de son retour en équipe de France est abordée dans les rédactions. Pas pour Pierre Ménès.

Sur Canal+, le journaliste a expliqué pourquoi le meneur de jeu olympien ne serait pas sélectionné par Didier Deschamps. Ménès explique que Dimitri Payet ne peut jouer qu’à la place de Griezmann et que le joueur marseillais n’acceptera pas un rôle de remplaçant. A partir du moment ou Fekir a joué ce rôle, pourquoi Payet ne le ferait pas ?

A voir : RETOUR SUR LES DEUX SUPERBES BUTS DE PAYET EN UNE SEMAINE…

Si Payet peut aller à l’Euro ? Oui. Est-ce que Deschamps va le sélectionner ? Non ! — Ménès

« Si Payet peut aller à l’Euro ? Oui. Est-ce que Deschamps va le sélectionner ? Non ! Je ne pense pas parce que très franchement, vu l’organisation de l’Equipe de France aujourd’hui, Payet ne peut jouer qu’à la place de Griezmann. Donc voilà. Griezmann, il joue tout le temps, il ne sort jamais donc pas certain que Dimitri (Payet) ait envie d’aller à l’Euro pour avoir ses petites fesses potelées sur le banc de touche. (…) Là, comme ses prestations et ses statistiques perdurent dans le temps, la question, au moins, mérite d’être posée. » Pierre Ménès – Source: Canal+