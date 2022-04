OM : Ménès explique pourquoi Payet ne reviendra pas en Equipe de France !

Important avec l’Olympique de Marseille cette saison malgré son âge, Dimitri Payet semble pourtant loin de l’Equipe de France. Questionné par l’un de ses spectateurs, Pierre Ménès explique pourquoi le numéro 10 n’a plus sa place avec les Bleus.

L’Olympique de Marseille peut compter sur un Dimitri Payet de haut niveau cette saison… Malgré des périodes de moins bien, il a été plutôt constant et a rapporté beaucoup de points à l’OM que ce soit en numéro 10, en faux 9 ou même sur le côté gauche.

Quand on réclame la venue de quelqu’un en Equipe de France, c’est à la place de qui? — Ménès

Ses belles performances ont forcément posé la question d’un retour en Equipe de France. Malheureusement l’histoire semble être plus que consommée et pourrait ne jamais renaître. Questionné à ce sujet, l’ancien consultant de Canal + Pierre Ménès a analysé la situation.

D’après lui, c’est surtout une question d’âge. A 35 ans, il est loin de son meilleur niveau et ce n’est pas un projet d’avenir que de le rappeler. Dans son émission Pierrot Face Cam, il explique que ce ne serait pas dans les plans de Didier Deschamps, le sélectionneur.

« Ce que Payet peut faire pour revenir en Equipe de France? Rajeunir? Non je ne sais pas… Payet fait une super saison, c’est évident. Il a mis un but extraordinaire face au PAOK Salonique qui en plus remet un petit coup de polish sur ses performances qui étaient un peu moins bonnes depuis quelques semaines… C’est toujours pareil. Quand on réclame la venue de quelqu’un en Equipe de France, c’est à la place de qui? Je pense que ça ne rentre absolument pas dans les plans de Deschamps de le rappeler. A mon avis, il peut bien faire ce qu’il veut, il ne reviendra pas en Equipe de France. » Pierre Ménès – Source : Pierrot Le Foot (11/04/22)