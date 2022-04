OM : Riolo emballé par Marseile, mais avec un bémol !

L’Olympique de Marseille a parfaitement lancé son sprint final dans la course au podium en s’imposant hier contre Montpellier (2-0). Une quatrième victoire consécutive pour les phocéens en L1 qui plus est obtenu avec la manière. Une prestation qui a plus au journaliste RMC, Daniel Riolo.

Hier, l’OM a frappé fort en s’imposant contre Montpellier au stade Vélodrome (2-0). Une victoire nette et méritée que les olympiens sont allés chercher en proposant du jeu et de l’intensité. Avec ce succès, l’OM répond à Rennes qui s’est imposé à Reims (2-3) la veille. Les marseillais reprennent leur deuxième place avec 3 points d’avance sur les bretons et profitent de la défaite de Nice à Lens (3-0) et du match nul de Strasbourg contre l’OL (1-1) pour s’échapper un peu plus dans cette course frénétique pour le Top 3. De très bonne augure avant les prochaines semaines démentiels qui attendent les phocéens avec des déplacements au PAOK et à Paris.

À lire également : OM : Luan Peres, une carte à jouer dans la dernière ligne droite !

D’ailleurs, Jorge Sampaoli a pu faire tourner son effectif hier en vue de ces prochains rendez-vous : Kamara, Payet et Pau Lopez étaient sur le banc. Cela n’a pas empêché l’OM de faire un grand match, notamment en première mi-temps où les joueurs marseillais ont étouffé les montpelliérains qui s’en sortent bien en rentrant au vestiaire avec seulement deux buts encaissés. Un premier acte qui a retenu l’attention de Daniel Riolo qui s’est exprimé dans l’After sur RMC après le match :

« J’aime quand ce sont les équipes qui proposent du jeu qui sont récompensés (…) En terme de football, on dit depuis le début de la saison que Rennes et Marseille sont les deux équipes qui nous font le plus plaisir. Déjà tu constates dès le début que Payet/Milik, on a en fait des débats, ils peuvent pas jouer ensemble, quand l’un joue, l’autre démarre pas, ce soir les deux sont pas là et je me demande si la première demi-heure de l’OM ce n’est pas une de leur plus belle cette saison. Les passes, les verticalités, l’énergie qui est mise dans la rencontre (…) Marseille ce soir, ils ont le ballon mais ils courent beaucoup plus que Montpellier, il y a une vraie générosité. Si Dieng est un peu plus habile techniquement devant, sur la première mi-temps l’OM ça peut tourner à 3, 4-0. » Daniel Riolo – Source : After RMC (10/04/2022)

L’OM, une équipe qui se fait toujours peur ?

Si le journaliste RMC a aimé le fond du jeu et l’intensité mis par les phocéens, il a tout de même trouvé un bémol sur ce match. Une problématique récurrente chez les hommes de Sampaoli selon les dires du chroniqueur des Grandes Gueules : le manque de sérénité :

« Ils donnent toujours l’impression de se mettre seul dans la merde. J’aimerai bien avoir un supporter de l’OM qui me dit qu’à 2-0 même à un quart d’heure de la fin, il est complètement tranquille. Je suis pas sûr qu’ils soient tranquilles, j’ai vu une phrase de Guendouzi qui dit « on sait ce qu’on fait ». J’espère qu’ils sont sûrs. » Daniel Riolo – Source : After RMC (10/04/2022)

Voir le Debrief en intégralité : OM – MHSC : Gros coup au classement ! Masterclass d’HARIT, Sampaoli fait tourner et ça marche !