OM : Ménès fait passer un message très clair à Deschamps concernant Kamara !

Depuis le début de la saison, Boubacar Kamara est certainement le meilleur joueur de l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain n’a encore jamais connu l’Equipe de France. Ménès veut réparer cette anomalie !

Ce dimanche face à Lyon, Boubacar Kamara a impressionné en livrant une prestation de très grande qualité. Le défenseur central de formation explose cette saison au poste de milieu de terrain.

KAMARA a une chance et moi franchement je la lui donnerais — MENES

Pierre Ménès s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet ce lundi dans Pierrot Face Cam. Selon le chroniqueur de Canal +, Didier Deschamps doit lui donner sa chance, notamment avec les absences de Pogba et Tolisso.

« Il est très bon. Je l’ai trouvé formidable hier soir (dimanche, contre Lyon, ndlr). Il est excellent, en plus j’ai trouvé qu’il avait pris de l’ampleur, qu’on l’a vu plus haut. A un moment donné il était côté droit et puis il y est resté. Je trouve qu’il prend une vraie dimension. Alors oui (à sa sélection en Bleu), déjà pour ça, mais aussi pour une autre chose. C’est que (Didier) Deschamps va commencer à avoir des problèmes au milieu du terrain : (Corentin) Tolisso est gravement blessé, (Paul) Pogba est encore blessé et est très souvent blessé et n’offre pas de garanties formidables… Alors évidemment, on ne peut pas comparer ce que fait sur un terrain (Boubacar) Kamara avec ce que font Pogba et Tolisso, mais il a une chance et moi franchement je la lui donnerais. » Pierre Ménès – Source : Canal + (01/03/21)