OM : Ménès félicite Tudor et un joueur en particulier !

Hier soir, les marseillais ont réussi à arracher les trois points aux monégasques à la dernière minute du temps additionnel. Les deux équipes ont mené au score tour à tour avant que Dimitri Payet parvienne à placer un coup-franc sur la tête de Kolasinac pour un but libérateur.

C’est d’abord grâce à un bijou d’El Nino Maravilla que l’OM a pris l’avantage dans ce match. Alexis Sanchez a marqué sur coup-franc dès la 35ème minute d’une frappe bien placée juste en dessous de la lucarne gauche.

Ben Yedder a ensuite égalisé d’une majestueuse panenka sur un pénalty provoqué par Balerdi. Le début de la seconde période a été plus compliquée pour les olympiens comme l’explique Pierre Ménès dans son émission Pierrot le Foot.

« C’était un match assez étonnant avec une copie marseillaise longtemps habituelle : une très bonne première période et un stop total en deuxième période c’est assez incompréhensible. Cette fois les changements de Tudor ont apporté quelque chose. Alexis Sanchez a ouvert le score sur un super coup-franc, égalisation de Ben Yedder sur un pénalty et une bien jolie panenka. Et Monaco a repris l’avantage sur un but de Volland bien servi par Golovin. Et là on se disait quand même que cette équipe de Marseille était incorrigible, incapable de gérer deux mi-temps. » Pierre Ménès – Pierrot le Foot – 13/11/2022Mais la rencontre a également été un choc pour beaucoup : à la 62ème minute, un gros contact entre Amine Harit et Axel Disasi amène les deux joueurs au sol. Le genou du marocain semble sévèrement touché et il sort sur civière, à une semaine de l’ouverture de la Coupe du Monde…

L’entrée de Dimitri Payet, a fait du bien à la formation marseillaise puisque le créateur a donné la victoire aux marseillais dans les dernières minutes.

« Et puis il y a eu cet accident terrible d’Amine Harit qui a visiblement mis un coup à tous les marseillais et même à quelques monégasques, il suffit de voir le visage de Fofana… Harit qui a été remplacé par Payet : et là je pense que tout le monde a vu ce que Dimitri Payet pouvait encore apporter à cette équipe au niveau du jeu et des coups de pied arrêtés. Il est sur l’égalisation de Veretout avec une conservation de balle dans la surface monégasque et c’est lui qui dépose le dernier corner à la dernière minute des arrêts de jeu sur la tête de Kolasinac. C’est une belle victoire pour Marseille, il faut espérer qu’il y aura des renforts qui permettront à l’OM d’être un peu plus constant sur les matchs. Encore une fois mes pensées vont à Amine. J’ai énormément de peine pour lui. » Pierre Ménès – Pierrot le Foot – 13/11/2022A LIRE AUSSI : OM : Nabil Djellit juge l’arbitrage face à Monaco, Payet, et la Ligue des Champions des olympiens