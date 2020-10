OM : Ménès met ce Marseillais dans ses révélations du début de saison !

Dans le Pierrot Face Cam, Pierre Ménès a été questionné sur les révélations de la saison. Selon lui, Florian Thauvin mérite d’en faire partie grâce à ses trois buts !

Absent toute la saison dernière à cause d’une blessure à la cheville, Florian Thauvin est de retour dans le onze de l’Olympique de Marseille.

il est immédiatement revenu à un super niveau — THAUVIN

L’international français impressionne depuis le début de la saison… Si bien que Pierre Ménès l’a placé dans ses révélations de ce début de saison.

« J’ai envie de mettre Thauvin en révélation. Le gars n’avait pas joué depuis un an et il est immédiatement revenu à un super niveau. Que Florian soit revenu si vite à ce niveau-là, c’est très intéressant et très méritoire »

Pierre Ménès – Source : Canal +