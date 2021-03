OM : Ménès ne voit pas encore la patte Sampaoli !

Dans le Pierrot Face Cam, Pierre Ménès s’est exprimé sur l’apport de Jorge Sampaoli à l’Olympique de Marseille. Selon lui, il n’y a pas vraiment d’apport dans le jeu mais plutôt dans l’état d’esprit.

Après une longue période de crise avec les supporters et sportive, l’Olympique de Marseille retrouve un peu de sérénité avec l’éviction de Jacques-Henri Eyraud et l’arrivée de Jorge Sampaoli.

Là où il y a un progrès, c’est au niveau de l’état d’esprit, de la volonté — MENES

Le coach argentin n’a que deux matchs à son actif mais a su insufflé quelque chose à ses joueurs. En deux matchs, il a déjà récupéré six points et pourrait remettre l’OM sur de bons rails pour la fin de saison. Pierre Ménès a donné son ressenti lors du Pierrot Face Cam diffusé ce lundi soir.

A LIRE : OM : Pour Riolo, même un joueur en particulier va se remettre à courir pour Sampaoli !

« Au niveau du jeu, il n’y a pas de révolution, ni contre Rennes, ni contre Brest. Rennes, tu gagnes sur une tête moyennasse de (Michaël) Cuisance sur laquelle (Alfred) Gomis est nul et non avenu. Tu mènes à la mi-temps contre Brest avec une seule frappe cadrée… Au niveau du jeu, objectivement, il n’y a pas de progrès. Là où il y a un progrès, c’est au niveau de l’état d’esprit, de la volonté. Et puis surtout, il y a des joueurs qui n’étaient même pas au placard, au-dessous du placard, ils étaient à la cave, Luis Henrique et Cuisance, et là, en deux matchs, trois passes décisives et deux buts. Ça, c’est un atout de plus et deux joueurs importants qui arrivent dans la rotation. La dynamique marseillaise demandera confirmation ce week-end, à Nice, mais elle peut effectivement déboucher sur une jolie fin de saison. » Pierre Ménès – Source : Canal + (15/03/21)