OM: Sampaoli a « réparé » les maux des Marseillais?

Depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli, l’Olympique de Marseille reprend des couleurs. Avec deux victoires sur ses deux premiers matchs, le nouvel entraîneur marseillais semble avoir redonné envie aux Olympiens de prendre du plaisir sur le terrain, comme le confirme Florent Germain, journaliste à RMC.

Si l’OM se remet à gagner des matchs, c’est en grande partie grâce à Jorge Sampaoli. L’entraîneur argentin de l’Olympique de Marseille semble avoir donné du baume au cœur à ses joueurs après une période difficile. La célébration de Florian Thauvin face à Brest montre bien le regain de volonté de jouer au foot chez les joueurs.

sampaoli est en train de réparer tout ça — florent germain

Dans l’émission Top of the Foot sur RMC, Florent Germain, journaliste suiveur de l’Olympique de Marseille a signalé le bon impact qu’avait Sampaoli sur l’effectif.

« Ce serait trop facile de dire « Ça y est, tout va mieux » et balayer ce qu’ont fait André Villas-Boas et Nasser Larguet mais c’est vrai qu’il y a du changement. Thauvin parlait de football plaisir dans sa conférence de presse avant le match contre Brest et le plaisir de s’entraîner, de parler de jeu, de rejouer est en train de revenir comme un élément essentiel à l’OM. Il y a plus d’intensité à l’entraînement. Je ne dis pas que les coachs précédents en mettaient moins mais il y a quelque chose qui s’était cassé et Sampaoli est en train de réparer tout cela. » Florent Germain – Source: RMC (15/03/21)