OM : Ménès pointe du doigt un trio de joueurs marseillais

Dans une vidéo postée sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès a fait son analyse du match contre l’Eintracht Francfort hier soir et il n’est pas satisfait du niveau de l’OM en Ligue des Champions.

L’escouade offensive n’a pas fonctionnée

L’ancien chroniqueur du Canal Football Club n’a pas apprécié l’équipe alignée par Igor Tudor et notamment son trio offensif. Il livre également son analyse globale du match :

« Marseille a perdu au Vélodrome le match supposé le plus facile avec l’accueil de l’Eintracht Francfort. La 1ère mi-temps des marseillais à été totalement ratée. L’escouade offensive alignée par Igor Tudor Gerson, Payet, Sanchez n’a absolument pas fonctionnée. Gerson et Payet étaient trop loin d’Alexis Sanchez qui jamais dans sa carrière n’a put jouer seul en pointe. Il n’a ni la morphologie ni les qualités pour faire ça. C’est quelqu’un qui a besoin d’un autre joueur auprès de lui pour combiner. J’ai trouvé sa sortie un peu bizarre, justement l’apport d’un joueur comme Harit l’aurait aidé a être plus dangereux. Les allemands on ouvert le score sur un but un peu chanceux. Bailly fait un mauvais contrôle de la poitrine, derrière Rongier met la balle à Lindstrom. Et en 2ème période les changements de Tudor on donnés plus de punch a cette équipe marseillaise. Harit a beaucoup provoqué mais ce n’est pas suffisant contre une équipe de Francfort qui est à la ramasse en Bundesliga. Donc c’est un très mauvais résultat et en plus, en fin de match, il y a eu le but refusé de Kamada et les deux arrêts magnifiques de Pau Lopez devant Kolo Muani et encore Kamada. » Pierre Ménès – source : Pierrot le foot – 14/09/2022

OM-Francfort : « La copie n’est pas bonne et confirme les difficultés récurrentes de l’OM en LDC »https://t.co/Br87b500e6 via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) September 13, 2022

La victoire de l’Eintracht est totalement méritée

Il craint la suite des évènements pour les marseillais avec la grosse double confrontation contre les portugais du Sporting, 1ers du groupe avec déjà 6 points au compteur :

« Donc la copie rendue ce soir n’est pas bonne et confirme les difficultés éternelles de Marseille au niveau européen. Même si ils on faits un bon début de championnat, dès qu’il y a une marche à monter, y’a plus grand monde. Autant contre Tottenham, on peut dire que défensivement ils on faits un match courageux défensivement et qu’ils on cédés à la fin sur deux coups de tête de Richarlison. Autant là, la victoire de l’Eintracht est tout à fait méritée. Elle a été beaucoup plus efficace dans son jeu de passe vers l’avant avec des transitions beaucoup plus nettes que l’OM. Donc maintenant va se retrouver avec deux matches contre le Sporting qui s’annoncent très compliqués, il va falloir se reprendre car tout n’est pas perdu mais 0 points en deux matches, l’histoire est déjà un petit peu en marche. » Pierre Ménès – source : Pierrot le foot – 14/09/2022

