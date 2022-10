OM : Ménès pointe du doigt un trio (qui ne fonctionne pas) !

Sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès a analysé la rencontre de l’Olympique de Marseille face à Ajaccio. L’ancien consultant de Canal + critique l’animation offensive du trio Gerson, Payet, Sanchez.

L’association Gerson-Payet-Sanchez ne fonctionne pas

« Marseille s’est chloroformé tout seul. On avait vu contre Francfort que l’association Gerson-Payet-Sanchez ne fonctionnait pas et elle ne fonctionne pas non plus contre Ajaccio. On a l’impression que ces trois joueurs se tirent vers le bas. Sanchez n’est jamais servi en première intention… Gerson, on a l’impression qu’il prend l’air et que Payet n’a pas de physique. Évidemment, c’est un grave problème. » Pierre Ménès – Source : YouTube (09/10/22)

« J’avais vraiment souligné cet aspect là, de ne pas sous-estimer l’adversaire. C’est vrai que le match en semaine (contre le Sporting CP) nous a surement fait perdre un peu d’énergie mentale mais j’ai vraiment du mal à expliquer l’état de l’équipe après le premier but marqué. J’ai évidemment du respect pour l’adversaire mais ils ont marqué sur leur premier tir cadré… J’ai l’impression qu’on était presque surpris de cette égalisation. Je n’ai pas senti la volonté de vraiment vouloir gagner le match, même de la part des remplaçants. Et ça, c’est ce qui a vraiment manqué ! Puisqu’il faut vraiment toujours avoir l’envie de gagner même quand on joue mal. Ça devrait même être la chose la plus importante. (…) La titularisation de Blanco ? C’était juste qu’il joue ce soir. C’est un bon gardien et il fallait le faire jouer au milieu de cette succession de matchs. (…) C’est un seul match. Il faut passer à autre chose, préparer les prochains matchs tout en tirant les leçons de celui-ci. On a un match dans quatre jours puis un autre après. Il va falloir batailler jusqu’au bout, on ne pouvait pas non plus penser à rester invaincus jusqu’à la fin de la saison. C’est sûr que ça fait mal de perdre à la maison face au dernier mais il faut maintenant relever la tête et qu’on reparte au charbon. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse