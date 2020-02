OM : Ménès pointe trois joueurs qui « tiennent cette équipe à bout de bras »

Ce dimanche dans le Canal Football Club, Pierre Ménès est revenu sur la prestation des Marseillais face à Toulouse. Pour lui, trois joueurs sont très important dans l’effectif de Villas-Boas.

L’Olympique de Marseille a pris les trois points face à Toulouse ce samedi après-midi. Grâce à un but de Payet, André Villas-Boas et les siens ont pu se défaire de la lanterne rouge et mettre le Stade Rennais à distance.

J’ai vu une équipe épuisé qui s’en est remis à un exploit de Payet — MENES

Dans le Canal Football Club ce dimanche, Pierre Ménès a été questionné sur cette victoire « inquiétante » de l’OM… Selon lui, elle n’a rien d’inquiétante mais est surtout le fruit du travail de trois joueurs très importants pour l’effectif marseillais.

A LIRE AUSSI : OM : Payet, meilleur français du TOP 5 dans ce domaine offensif… Gignac en second !

« Mandanda, Kamara et Payet tiennent cette équipe à bout de bras. Mais c’est normal, on est dans la période qui est soit disant la plus compliquée de l’année d’un point de vue météorologique. Toutes les équipes jouent tous les trois jours sauf que l’OM tient sur 14 joueurs. J’ai vu une équipe épuisée face à Toulouse qui s’en est remis à un exploit de Payet. Mais des buts de 25m dans la lucarne, t’en mets pas tous les matchs… »

Pierre Ménès – Source : Canal +