OM : Ménès salue la rencontre d’un seul Marseillais qui « avait l’électricité »

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille a pris les trois points et est remonté à la seconde place, derrière le PSG. Pierre Ménès a apporté son analyse sur son site après la victoire des Parisiens face à Monaco.

L’Olympique de Marseille s’est imposé sur le score de 2-0 face à Strasbourg ce dimanche à 17h. Sampaoli n’a pas titularisé Milik ni Gerson en attaque et a préféré jouer avec Payet en faux numéro 9. Sur les côtés, deux éléments qui cherchent la profondeur : Dieng et Henrique.

L’action du but, les seuls gestes potables du match de Luis Henrique et Dieng

Les deux joueurs ont d’ailleurs été décisifs puisque c’est sur un centre du Brésilien que le Sénégalais a pu enchaîner sa sublime reprise de volée acrobatique. Pour Pierre Ménès, cela a été la seule bonne chose réalisée par les deux attaquants puisque seul Dimitri Payet a eu « l’électricité » lors de match.

Le numéro 10 a signé une passe décisive pour Caleta-Car sur un corner somptueux et a bien lancé Luis Henrique sur le côté droit pour qu’il puisse centrer vers Bamba Dieng. Encore une fois, le Réunionnais nous a montré qu’il était le vrai meneur de jeu des Marseillais.

« À 17 heures, L’OM s’est imposé 2-0 à la Meinau en ayant eu 3 occasions dans le match. La première période a été d’un attentisme assez étonnant des deux côtés. Il faut dire que la compo de Sampaoli annonçait la couleur, sans avant-centre et avec une majorité de joueurs défensifs. Visiblement, l’attaque alsacienne faisait peur. Mais les Strasbourgeois qui pouvaient se retrouver 3e en cas de succès ont semblé un peu écrasés par l’enjeu. Le match s’est décanté sur une perte de balle de Perrin suivie d’une action assez étonnante, avec un centre d’Henrique et un ciseau de Dieng, les seuls gestes potables du match des deux attaquants olympiens. L’OM a assuré son succès grâce à un second but inscrit par Caleta-Car qui a coupé un corner de Payet. Payet qui est de toute façon le seul joueur qui avait l’électricité dans cette rencontre. Mais il n’empêche que cette victoire permet aux Phocéens de récupérer la deuxième place, avec un match en moins de surcroît. » Pierre Ménès – Source : Pierrot Le Foot (12/12/21)