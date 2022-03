OM: Ménès s’en prend aux supporters marseillais !

Encore une fois ridicule en Ligue des Champions, le PSG s’est fait éliminé par le Real Madrid la semaine dernière. Une nouvelle humiliation qui a fait plaisir aux supporters de l’OM, ce qui dérange le journaliste Pierre Ménès…

Pierre Ménès n’a pas vraiment apprécié l’attitude des supporters de l‘OM, après l’élimination du PSG en Ligue des Champions face au Real Madrid :

Les Marseillais ont l’air de prendre ça à coeur– Ménès

« A ma grande surprise… Non pas plus que ça, les Marseillais ont l’air de prendre ça à cœur. Vous comprenez ils sont tellement contents, ils sont encore européens alors que le PSG est éliminé. On ne cherche pas du tout d’échelles de valeurs entre les compétitions, ça on s’en cogne… Je ne vais pas changer d’avis et dire que ce n’est pas une compétition inutile. Il faut vraiment la gagner pour s’en souvenir. Donc on sait ce qu’il reste à faire aux Marseillais : la gagner. » Pierre Ménès – source : Pierrotlefoot (17/03/2022)

Mbappé, Messi, Neymar… Romain Molina lâche une bombe concernant leur avenir !

Interrogé au sujet de la crise à Paris par la radio espagnole Carrusel Deportivo, le journaliste français a fait ses paris ! D’après lui, un départ de Mbappé est inévitable dorénavant. Même chose pour le directeur sportif Leonardo ou le coach Pochettino… Plus surprenant, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi ne restera pas d’après Romain Molina !

Concernant Messi et Neymar, il n’est pas aussi catégorique. Pour le Brésilien, il pense qu’il restera à Paris même si le club ne souhaiterait plus le garder… La raison? Aucun autre club ne serait prêt à poser l’argent sur la table pour le récupérer.

Concernant Lionel Messi, il n’a pas donné de réponse claire mais a lâché un gros indice. « Toutes les personnes qui disent que Messi est heureux à Paris sont des menteurs »… Voilà qui est clair. Un énorme chamboulement risque d’arriver au PSG lors des prochains mois alors que leur équipe devait leur permettre d’égaler l’OM en allant cherche une Ligue des Champions. Ce ne sera pas pour cette année, une nouvelle fois !

📻🇫🇷 La crisis del @PSG_inside, con @Romain_Molina y @AndiOnrubia ⁉️Si tuvieses que apostar, ¿seguirían estos nombres? ❌ Al-Khelaïfi | « NO »

❌ Leonardo | « NO »

❌ Pochettino | « NO »

🤔 Leo Messi: « Es una mentira que esté contento en París »

✅ Neymar | « SÍ »

❌ Mbappé | « NO » pic.twitter.com/BVzg1hS03a — Carrusel Deportivo (@carrusel) March 12, 2022