OM: Ménès « Un rachat ? Je n’y crois pas… »

Alors que les rumeurs gonflent autours d’un rachat de l’Olympique de Marseille, le journaliste Canal + n’y croit pas vraiment…

Zubizarreta a quitté le club marseillais hier soir ,une décision qui a beaucoup fait réagir sur twitter. Le journaliste Canal + Pierre Ménès a répondu à une supportrice marseillaise qui se plaignait de la gestion de Jacques-Henri Eyraud. Pour ce dernier, la situation est consternante, mais ce dernier n’imagine pas un rachat du club :

« Si Eyraud a déjà prévu un nouveau directeur sportif et un entraineur ? Ou alors il fait la place nette à un repreneur. Je dis ça, je n’y crois même pas moi-même. Tout ceci est consternant » Pierre Ménès— Source: Twitter

On est daccord que le pitre qui nous sert de président savait depuis un moment qu’on garderait pas Zubizaretta et donc pas AVB et que dans la logique il a déjà anticipé la venue d’un directeur sportif.. pardon d’un directeur général chargé du football 😭 et d’un entraîneur. Non ?

— Najet Rami (@najetrami) May 14, 2020