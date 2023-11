OM: Ménès veut voir ce remplaçant dans le onze !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM a concédé un match nul ce samedi face au LOSC (0-0) au stade Vélodrome. L’attaque muette de l’OM est pointée du doigt par Pierre Ménès qui ne comprend pas l’absence de Vitinha dans le onze surtout avec les mauvaises prestations d’Aubameyang et Sarr.

Sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès est revenu sur le triste match nul 0-0 ente l’OM et le LOSC. Il estime que les attaquants Aubameyang et Sarr ne sont pas bons : « Les supporters lillois n’ont pas eu à subir cette purge. Ce fut un match extrêmement pauvre sur le plan offensif, surtout du côté olympien. Vu la composition d’équipe du LOSC, on se doutait que ce ne serait pas la fête, mais les Marseillais n’ont quasiment pas eu une seule occasion de match. Le contenu est très pauvre pour une équipe qui a de telles ambitions. Aubameyang, ça ne va pas ; Sarr, ça ne va pas. Harit fait des efforts, mais c’est lui qui a raté la plus belle occasion… Au final, on ne comprend pas pourquoi Vitinha n’est pas titulaire. Au moins une fois, pour essayer. »

Aubameyang, ça ne va pas ; Sarr, ça ne va pas

Le défenseur de l’OM Samuel Gigot s’est dit satisfait après le match nul et vierge concédé ce samedi face à une équipe de qualité comme le LOSC. « C’était serré, Lille a eu pas mal de possession mais sans vraiment créer de danger. Il n’y a pas eu énormément d’occasions, ça s’est joué sur des détails, eux avec la barre (de Yazici en première période) et nous avec Amine (Harit). C’est un bon point de pris face une belle équipe qui joue très bien« , a-t-il affirmé.

A LIRE AUSSI: Vente OM: « J’aimerais bien qu’il y ait un autre investisseur », lâche Nasri

« On aurait aimé gagner mais le match nul est mérité «

🇫🇷 🗣️Samuel #Gigot: « On est déçu ce soir. On aurait aimé gagner devant nos supporters mais on est tombé face à une belle équipe de Lille. Le nul est mérité.» #OMLOSC #TeamOM pic.twitter.com/rpHCuc7tz1 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 4, 2023

« On est tout de même déçu ce soir. On aurait aimé gagner devant nos supporters mais je pense que le match nul est mérité au vu de la physionomie de la rencontre. On va continuer à progresser tous ensemble et en tant qu’équipe« , a ajouté le joueur olympien.