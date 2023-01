OM : Ménès voit un nouveau titulaire et donne un conseil mercato !

Sur YouTube, l’ex journaliste Pierre Ménès est revenu sur la victoire de l’OM face à Lorient. Il estime qu’un joueur comme Sead Kolasinac est maintenant un titulaire indiscutable et que le recrutement d’un attaquant n’est pas forcément utile.

En s’inclinant face à Rennes (1-0) en match de clôture de la 19e journée de Ligue 1, le PSG a peut être relancé l’intérêt de ce championnat de France. En effet, Lens et l’OM ne comptent respectivement plus que deux et cinq points de retard sur le leader de Ligue 1. Pierre Ménès avait débriefé la victoire des marseillais samedi soir.

Un OM de Tudor séduisant

« Marseille a fait un très grand match contre Lorient même si les bretons ont ouvert le score sur cette reprise de volée de Moffi sur corner, ou il n’y avait pas beaucoup de marquage. Le reste du match a été un cavalier seul de l’OM qui est vraiment une équipe étonnante, car encore une fois sa ligne d’attaque n’est quand même pas ébouriffante. Mais du coup les joueurs de côté participe au jeu, ce qui permet à l’OM d’avoir des solutions multiples comme sur l’égalisation de Kolasinac qui a gagné sa place de titulaire et qui est brillant techniquement comme jamais je ne l’ai vu à Arsenal. Derrière il y a un but sensationnel d’Alexis Sanchez, un 3e de Veretout et une 6e victoire consécutive. Un OM de Tudor séduisant, on parle beaucoup de mercato mais je ne suis pas certain que rajouter un attaquant de pointe pur serait forcément une super idée…» Pierre Ménès – Source : Youtube (14/01/2023)

L1, J19 : « Lens et Marseille carburent, Lyon n’y arrive pas » Allez, on débriefe les 3 premiers matchs de cette 19e journée. https://t.co/IRawzOuC0o — Pierre Ménès (@PierreMenes) January 14, 2023

Pour le journaliste de RMC Sport, Daniel Riolo, l’OM est désormais un candidat au titre sérieux.

