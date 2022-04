OM : Ménès voit un podium final sans Nice !

À sept journées de la fin du championnat, l’Olympique de Marseille est deuxième avec trois point d’avance sur Rennes, sept sur Strasbourg et huit sur Nice. Un avantage certain dans la course au podium mais loin d’être définitif, surtout lorsqu’on voit le calendrier du mois d’Avril où tous les concurrents vont avoir des confrontations directes. Tout peut donc encore arriver mais Pierre Ménès voit tout de même une tendance se dégager.

C’est une course à quatre. À quelques journées de la fin du championnat de Ligue 1 Uber Eats, 4 équipes peuvent encore prétendre à obtenir la deuxième et la troisième place, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions. En lutte avec Stasbourg, Nice et Rennes depuis quasiment le début de l’année, l’OM a frappé un gros coup les dernières semaines avec 4 victoires de suite en championnat.

À lire également : PAOK – OM : Luscescu en remet une couche et joue la provocation

Et même si Rennes continue de s’accrocher et reste en embuscade pour la place de dauphin avec seulement trois points de retard, les phocéens ont profité des contre-performances niçoises et strasbourgeoises pour les distancer avec 7 et 8 points d’avance pris sur ces deux concurrents. Une marge de très bonne augure mais qui ne garantit rien, d’autant plus quand on sait que l’OM va affronter Paris, Lyon, se déplacer à Strasbourg et recevoir Rennes dans deux matchs qui vont ressembler à des finales. Tout de même, un podium semble se définir et l’ex journaliste de Canal+, Pierre Ménès est allé de son petit pari sur le classement final dans cette course au trois premières places :

« Dans cet ordre, je ne sais pas. Il y a quand même Paris – Marseille dimanche prochain. Ça peut permettre en cas de victoire de Rennes de les voir se replacer à égalité. Après le match d’après Rennes va à Strasbourg qui n’est pas le déplacement le plus simple cette saison, a-t-il analysé sur son blog. Il y aura encore un Marseille – Rennes et Marseille Strasbourg. Il y a encore beaucoup de matches intéressants d’ici la fin de la saison. Mais pour l’instant, c’est vrai que Paris, Marseille, Rennes est le podium le plus probable. » Pierre Ménès – Source : Face à Pierrot (12/02/2022)

Ménès ne voit pas Payet revenir en Équipe de France !

Joueur phare de l’OM cette saison, Dimitri Payet réalise un exercice 2021/2022 tout bonnement exceptionnel. Auteur de 13 buts et 12 passes décisives, le meneur de jeu de 35 ans est dans une forme étincelante. Avec cette régularité et ses dernières performances, nombreux sont les spécialistes qui voient le réunionnais prétendre à un retour en Équipe de France voir à une place dans les 23 pour la coupe du monde au Quatar en fin d’année. Un avis qui n’est pas partagé par Pierre Ménès qui ne voit pas ce retour collé avec la philosophie du sélectionneur Didier Deschamps :

« Que peut faire Payet de plus pour revenir en équipe de France ? Rajeunir. Payet fait une super saison. C’est évident. Il a mis un but extraordinaire contre le PAOK qui remet en plus un petit coup de poliche sur ses performances qui étaient un peu moins bonnes depuis quelques semaines. C’est toujours pareil, quand on réclame la venue de quelqu’un en sélection, c’est à la place de qui. Je pense que ça ne rentre pas dans les plans de Deschamps de rappeler Payet. A moins, il peut faire ce qu’il veut, il ne reviendra pas en équipe de France. » Pierre Ménès – Source : Face à Pierrot (12/04/2022)

https://twitter.com/PierreMenes/status/1513525141153669122