OM : Ménès vraiment content pour un olympien

L’Olympique de Marseille s’impose face au SC Brest ce dimanche soir (1-4) à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1. Sur son blog, le journaliste Pierre Pénès est revenu sur la victoire du club marseillais.

L’OM s’est imposé face au SC Brest(1-4) ce dimanche soir. Pierre Ménès a livré son analyse de cette 28e journée de Ligue 1. Il évoque notamment la performance du club marseillais en saluant la prestation d’Hamine Harit.

A lire aussi : L’OM frappe FORT face à Brest sans PAYET et recolle NICE… MATCH plein d’HARIT, MILIK, GERSON…

« En soirée, Marseille a retrouvé les joies du déplacement et donc le goût de la victoire puisque cette saison, l’OM prend infiniment plus de points à l’extérieur qu’à domicile. (…) Jusqu’à la mi-temps, Marseille était au-dessus et puis après le repos, on a pu croire que les Olympiens allaient refaire le coup de Troyes. Ils ne proposaient alors plus grand chose mais le second but inscrit de la tête par Milik sur un corner d’Harit a tué les Brestois. Le même Harit qui s’est chargé d’inscrire le 3e but et je suis content pour lui parce que depuis son arrivée à l’OM, il joue peu. Cette fois, on lui a fait confiance et il s’est montré décisif, ce qui va j’espère lui offrir plus de temps de jeu dans les semaines à venir.« Pierre Ménès – Source : Pierrolefoot