OM – Ménès souligne les difficultés de 3 titulaires de Sampaoli

L’OM s’est incliné 0-2 face à Clermont ce dimanche en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Le journaliste Pierre Ménès a donné son sentiment sur cette contre performance olympienne.

Sur son blog, le journaliste Pierre Ménès a livré son analyse de la rencontre OM – Clermont (0-2) au stade vélodrome hier voir. Il juge ainsi la prestation des hommes de Sampaoli qu’il trouve dans le dur physiquement, à l’image de Dimitri Payet.

Payet est dans le trou physiquement — Ménès

« Marseille qui, pour une fois, avait débuté avec une composition d’équipe cohérente, n’avait pas de jus. Alors c’est vrai que les Olympiens avaient joué jeudi face à Karabagh mais l’équipe était remaniée. L’entrée de Dieng a apporté un peu de profondeur mais Guendouzi en fait tellement qu’il en fait trop, Payet est dans le trou physiquement, Ünder tire quand il est à droite et ne centre pas quand il est à gauche… bref, c’est compliqué. (…) L’OM lui, voit de nouveau Nice revenir à 1 point et Strasbourg à 4. De toute façon, à part Nice, personne n’a gagné devant avec des résultats encore illisibles dans cette Ligue 1 passionnante » Pierre Ménès – source : Pierrotlefoot (21/02/2022)

C’est vraiment une très, très bonne opération — Gastien

« Sur ces matchs, il faut un peu de réussite, de la discipline et être efficaces. Ce sont les ingrédients pour gagner à Marseille même si ça aurait pu tourner quand on a été dominés. Mais on a bien défendu. On aurait pu les mettre plus en danger mais je ne veux pas faire la fine bouche, c’est un très bon résultat. Il y a eu de la discipline, de la solidarité et on a aussi parfois bien sorti les ballons pour qu’ils sentent toujours le danger. On est capables de défendre bas, même si ce n’est pas ce qu’on prône d’habitude. Mais il y a un rapport de force qui s’instaure et je pense qu’on a fait un match intelligent. On a besoin de points et on fait une bonne opération parce que je crois qu’on est les seuls en bas de tableau à avoir gagné. Tout le monde pensait qu’on allait perdre. Là on met des équipes à six points, c’est vraiment une très, très bonne opération. À la pause, je leur ai dit de ne pas perdre la tête, de garder leur sang-froid. En deuxième période, on s’est un peu moins précipités. On a mis beaucoup de volonté et d’engagement dans les duels. Et on l’a fait de façon intelligente, sans faire trop de fautes. » Pascal Gastien – source : L’Equipe (20/02/2022)