OM Mercato: 2 concurrents de taille pour cette piste de Longoria ?

Alors qu’il était dans les petits papiers de l’OM pour venir renforcer l’entre jeu, Jordan Veretout serait désormais dans le viseur de 2 nouveaux clubs et pas des moindres: Naples et Newcastle. Une concurrence de taille pour Pablo Longoria et les dirigeants olympiens.

Avec son billet directement validé pour la LDC, l’Olympique de Marseille va pouvoir voir venir pour son prochain mercato où le club devra se renforcer pour bien figurer dans cette compétition la saison prochaine. Déjà au travail, Pablo Longoria multiplie les pistes pour offrir à son coach, Jorge Sampaoli, une équipe compétitive avec des joueurs aux caractéristiques voulues par l’entraineur argentin. Parmi les pistes prioritaires du président olympien, on retrouve celle menant à Jordan Veretout. Le milieu de la Roma est annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines et il constituerait une belle opportunité pour remplacer Kamara au milieu. C’est donc tout naturellement que Longoria s’est penché sur son cas.

De la concurrence de taille pour l’OM ?

Si les marseillais semblaient bien placés dans la bataille pour arracher le milieu de 29 ans, ils vont devoir désormais se méfier de la concurrence. En effet, si on en croit les informations de Corriere della Sera, 2 nouveaux clubs seraient rentrés dans la danse pour l’ancien stéphanois : Newcastle et Naples.

Le premier qui est passé sous pavillon saoudien dispose aujourd’hui de moyens illimités et ne sera pas freiné par la somme de 15 millions réclamés par les romains. Le second vient de terminer 3ème de Serie A, disputera la LDC et propose des arguments sportifs plus solides que les marseillais. Cette concurrence pourrait bien contrecarrer les plans de Pablo Longoria qui pourrait alors se rabattre sur d’autres pistes.

Important de savoir pourquoi on veut y être, il faut être clair, sincère, c’est le plus important — Sampaoli

« Mon avenir ? Je ne sais pas. Je pense à l’objectif qu’on a devant nous. Est-ce qu’on’ veut la C1 pour de l’argent ou pour être compétitif ? Important de savoir pourquoi on veut y être, il faut être clair, sincère, c’est le plus important. Il y aura la possibilité de créer ou pas une équipe de ligue des champions. Etre là pour 4 ou 6 matchs et stop ou continuer dans cette compétition. Ensuite le projet se décidera en s’appuyant sur ces bases-là. Les ressources en accord avec les capacités du club. Si on joue seulement pour passer inaperçu ce n’est pas logique. Les critiques seront toujours là. On doit être très clairs sur ce que l’on veut. Si l’objectif est plus économique ça apporte une pression qui n’a pas lieu d’être, c’est ce qu’il s’est passé lors de la dernière compagne. Les 60.000 personnes seront toujours là. L’équipe, l’entraîneur et les dirigeants doivent suivre ». Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (19/05/2022)

