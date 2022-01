OM Mercato : Alvaro chambre déjà Bakambu (sur sa tenue vestimentaire) !

C’est depuis hier officiel, Cédric Bakambu est un joueur de l’Olympique de Marseille. L’attaquant a paraphé son contrat et son nouveau coéquipier Alvaro Gonzalez n’a pas manqué l’occasion de le chambrer sur sa tenue vestimentaire…



A peine arrivé déjà chambré par le défenseur espagnol Alvaro Gonzalez… En effet ce dernier n’a pas manqué l’occasion de se moquer gentiment de la tenue vestimentaire de la nouvelle recrue olympienne Cédric Bakambu lors de la signature de son contrat. « J’ai pas trouvé cette veste dans le magasin OM frerot. Appelle moi » a t-il laché sur les réseaux sociaux en réponse à la photo officiel du club ou l’on aperçoit Bakambu avec une veste de costume « bleu flash » suivi de nombreux émojis « mort de rire »



J’ai pas trouvé cette veste dans le magasin OM frerot. Appelle moi😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂💙 https://t.co/OzoKz08GD3 — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) January 13, 2022

Le communiqué officiel de l’Olympique de Marseille suite à la signature de Cédric Bakambu ce jeudi 13 janvier 2022

Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature de l’international Congolais Cédric Bakambu. Libre de tout contrat, l’attaquant de 30 ans s’est engagé jusqu’au 30 juin 2024 avec le club olympien après le succès de sa visite médicale. Né à Ivry-sur-Seine le 11 avril 1991 et formé à Sochaux, Cédric Bakambu découvre la Ligue 1 sous les couleurs de son club formateur en 2010. La même année, titulaire en finale contre l’Espagne, il est champion d’Europe avec l’équipe de France des moins de 19 ans.

Après Sochaux, Cédric Bakambu découvre la Turquie (Bursaspor – 40 matchs et 21 buts) puis l’Espagne sous les couleurs de Villarreal. Pendant 3 saisons avec le sous-marin jaune, il disputera 105 matchs et marquera 47 buts. En janvier 2018, il rejoint la Chine et le Beijing Guoan, club avec lequel il inscrira 58 buts en 87 matchs. International congolais, il a également disputé la Coupe d’Afrique des Nations en 2019, avec 3 réalisations.

Au total depuis 10 ans, Cédric Bakambu a inscrit 147 buts en 339 matchs. Un attaquant aguerri, finisseur et une arme offensive de plus au sein de l’effectif de Jorge Sampaoli. L’Olympique de Marseille souhaite la bienvenue à son nouveau joueur.