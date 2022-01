L’astuce de Longoria pour Kolasinac et Bakambu, bonne nouvelle pour Sampaoli et la fronde des supporters pour Alvaro… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce jeudi : L’astuce de Longoria pour Kolasinac et Bakambu, bonne nouvelle pour Sampaoli et la fronde des supporters pour Alvaro.

Mercato OM : L’astuce de Longoria pour valider financièrement les dossiers Bakambu et Kolasinac

Pablo Longoria fait tout pour essayer de trouver des portes de sorties aux joueurs non désirés par Jorge Sampaoli. Malheureusement, le président olympien est souvent obligé d’accepter des prêts avec une prise en charge d’une partie du salaire ce qui réduit sa marge de manœuvre. Il aurait cependant trouvé une solution à court terme…

L’OM n’arrive pas à vendre et cette fois ce n’est pas la faute à Andoni Zubizarreta. Le club olympien a surtout la mauvaise habitude de donner des salaires trop élevés ce qui complique forcément les possibilités de vente. Pour rappel, l’OM paye une partie des salaires des joueurs prêtés comme Strootman, Radonjic, Benedetto ou encore plus récemment Jordan Amavi. Et surement pour Alvaro annoncé du côté du FC Valence…

🗞L’OGC Nice prend en charge 40% du salaire brut fixe de Jordan Amavi durant son prêt, soit environ 100 000€. Par ailleurs, son option d’achat de 5M€ n’est pas obligatoire. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/hiZ2meD5Z7 — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) January 12, 2022

Selon le quotidien l’Equipe, l’OGC Nice ne prendrait en charge que 40% du salaire brut fixe de Jordan Amavi dans le cadre de son prêt. Un montant estimé à 100 000€, de plus, son option d’achat de 5M€ ne serait pas obligatoire. Une fâcheuse habitude car le président de Cagliari avait par exemple expliquait que l’OM prenait 70% du salaire de l’international néerlandais Kevin Strootman. Du coup, comment réussir à recruter avec seulement 100000€ de salaire de marge ? Le départ annoncé de Dario Benedetto vers Boca (dont une partie du salaire est aussi payé par l’OM) pourrait offrir plus de possibilités. Quoi qu’il en soit, Pablo Longoria aurait trouvé une astuce pour rester dans les clous vis à vis de la DNCG…

Des salaires élevés à partir du 1er juillet pour Bakambu et Kolasinac ?

En effet, selon le journal sportif, le président pourrait proposer des salaires bas à Cédric Bakambu et Sead Kolašinac mais seulement pour cette fin de saison. A partir du 1er juillet ces deux joueurs pourraient donc toucher un salaire bien plus conséquent. Une astuce à court terme qu’il faudra valider avec des départs cet été, car si les deux recrues annoncés devraient accepter une belle réduction sur leur salaire chinois et anglais, ces derniers seront tout de même élevé en France…

OM : Faux positif au Covid… bonne nouvelle pour Sampaoli !

Privé de Milik, Gerson et Alvaro face à Bordeaux la semaine dernière, Jorge Sampaoli va encore devoir jongler avec les cas positifs avant le match de ce dimanche face au LOSC…

Alors que Gerson et Milik devraient être disponibles pour le match de dimanche, l’OM aurait de nouveaux cas de Covid dans son effectif. L’Equipe affirmait hier que William Saliba et Luan Peres était dans ce cas, finalement le défenseur prêté par Arsenal serait disponible…

Faux autotest négatif pour Saliba ?

En effet, l’Equipe raconte ce jeudi la raison de ce retournement de situation. « Le week-end dernier, les joueurs étaient au repos et Saliba en a profité pour se rendre dans sa famille à Paris. Avant de rentrer lundi, le Marseillais a réalisé un autotest qui s’est révélé positif. Le club lui a conseillé de rester sur place, de s’isoler et de pratiquer un test PCR en laboratoire dans la journée de mardi. Le résultat est tombé mercredi : Saliba était finalement négatif au PCR. » Le joueur a donc participé à l’entrainement hier. C’est une bonne nouvelle pour Jorge Sampaoli, car Saliba est son meilleur défenseur depuis le début de la saison…

Saliba était présent au centre RLD aujourd’hui : via Instagram#TeamOM pic.twitter.com/VsDM2SeEqv — Fanatic0M (@Fanatic0M) January 12, 2022



Jorge Sampaoli avait déjà expliqué au moment de la reprise que le Covid allait avoir un rôle en ce début d’année vu le nombre de cas…

Je pense que le Covid va avoir un rôle très important sur la suite de la saison — Sampaoli

« Je pense que le Covid va avoir un rôle très important sur la suite de la saison, avec de plus en plus de cas positifs en France et dans le monde. La diffusion est même plus rapide qu’au début de la pandémie, les chiffres ne feront que grimper. Ici, à l’OM, il y a pour l’instant deux cas seulement, deux joueurs qui seront forfaits pour le match à venir, dimanche. Tout le reste du groupe est disponible, mais il faudra être très prudent, le Covid va être déterminant dans les prochaines semaines. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse / L’Equipe (31/12/2021)

Mercato OM : Les supporters marseillais ne veulent pas voir Alvaro partir !

Depuis ce mercredi soir, les informations de L’Equipe sur l’avenir d’Alvaro ont créé une réaction peu commune ! Les supporters marseillais se manifestent sur les réseaux sociaux pour empêcher le départ du défenseur espagnol.

Avec son faible temps de jeu, Alvaro Gonzalez serait poussé vers la sortie de l’Olympique de Marseille. L’Equipe affirme que deux clans s’opposent dans ce dossier. D’un côté, l’OM avec Sampaoli qui souhaitent le départ de l’Espagnol et de l’autre, Alvaro qui ne comprend pas le faible rôle qu’il a depuis le début de la saison.

Transferts : Alvaro Gonzalez poussé vers la sortie par Jorge Sampaoli Le défenseur espagnol vit des heures difficiles à Marseille, après avoir donné de sa personne pour le club et prolongé en mai dernier https://t.co/6INsFNGBqv pic.twitter.com/GGATsNYsTs — L’ÉQUIPE (@lequipe) January 13, 2022

Je ne suis pas certain que de laisser partir Alvaro soit une bonne chose

Sur les réseaux sociaux, cette information a fait grand bruit chez les supporters marseillais ! Ces derniers ne veulent pas voir l’un de leur chouchou quitter l’Olympique de Marseille. Ils n’hésitent pas à montrer leur mécontentement et à s’opposer à son départ via des messages de soutien !

Photo Du papa d’@AlvaroGonzalez_ avec le maillot de l’OM 2006/2007 … je suis pas certain que de laisser partir Alvaro soit une bonne chose, il est OM compatible à 100% , mentalité et grinta que j’aime personnellement 💙🤍 pic.twitter.com/HlXfFL5mlQ — Fabrolszewski (@fabrodu13) January 13, 2022

Un guerrier avec une bonne mentalité et un super mec il nous l’a prouvé plusieurs fois

Nous on compte plus sur sampaoli, il veulent ce debarasser d’un mec exemplaire qui aime le club qui accepte d’être remplaçant et répond présent quand il joue ,un guerrier avec une bonne mentalité et un super mec il nous la prouvez plusieurs fois — elche4313 (@elche1343) January 13, 2022

Ça fait un peu de la peine de jeter Alvaro comme une vieille chaussette

Ça fait un peu de la peine de jeter Alvaro comme une vieille chaussette. Le gars a toujours porté haut et fort les couleurs du club. #TeamOM — rahh la main de vata. (@RahhVata) January 12, 2022

Une grosse erreur de Longoria?