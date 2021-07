OM Mercato: Après les achats, Longoria se focalise sur 4 ventes ?

L’OM pourrait boucler sa 7e et 8e recrue dans les prochaines heures. Le transfert de Saliba et Luan Peres serait imminent. Désormais, Pablo Longoria va devoir réaliser quatre ventes…

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille est très actif. Alors que six joueurs ont déjà signé en faveur de l’OM, deux défenseurs devraient s’engager très prochainement sous le maillot marseillais. Luan Peres, central de 26 ans en provenance de Santos, et William Saliba, qui arriverait en prêt sans option d’achat d’Arsenal. Si les supporters olympiens ont loué le travail de Pablo Longoria concernant les arrivées en fanfare, le président olympien va désormais devoir vendre des joueurs ayant les plus fortes valeurs marchandes. Sous les radars de la DNCG, c’est une obligation pour l’Olympique de Marseille…

4 ventes avant la fin du mercato ?

D’après les informations du journal L’Equipe, quatre éléments de l’effectif seraient susceptibles de quitter l’OM cet été. Tout d’abord, Bouba Kamara. En fin de contrat la saison prochaine, le natif de Marseille devrait claquer la porte, et rejoindre une autre écurie si une belle offre arrive sur le bureaux des dirigeants olympiens. Ensuite, Duje Caleta-Car, Radonjic mais aussi Dario Benedetto ne seront pas retenus par le board de l’Olympique de Marseille. Alors que les offres ne fleurissent pas pour ces quatre joueurs, Pablo Longoria devra faire marcher son réseau afin finaliser ces ventes.

Consultant pour RMC, Jérôme Rothen espère que des clubs de Ligue 1 vont flairer le bon coup… des écuries comme Lyon par exemple.

SI J’ÉTAIS UN DIRIGEANT AMBITIEUX EN L1, J’IRAIS LE CHERCHER — ROTHEN

« Il y a un coup à faire pour beaucoup de clubs de Ligue 1. […] Aujourd’hui il y a des clubs ambitieux en Ligue 1 qui devraient se mettre sur le coup. Lyon peut se mettre sur le coup. Nice ? Oui, exactement. […] Si j’étais un dirigeant ambitieux en L1, j’irais le chercher, je lui dirais que je lui fais confiance et il va te le rendre. » Jérôme Rothen— Source: RMC (11/06/21)

L’OM aurait fixé son prix pour Kamara, Newcastle serait sur les rangs. Une option qui n’emballe pas vraiment le journaliste de la chaîne l’Equipe, Olivier Bossard.

LE CLUB DE NEWCASTLE ME DÉPRIME UN PEU

« Le club de Newcastle me déprime un peu. Je n’ai pas envie de voir Kamara à Newcastle. Ils ont fini douzième de Premier League la saison dernière. On parle de l’un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. Il est un joueur énorme et il en a encore sous le pied. C’est un joueur qu’on aimerait voir ailleurs qu’à Newcastle. Cela peut faire top 10 d’un club anglais, largement » Olivier Bossard – Source: La chaîne L’Equipe (11/07/2021)