OM Mercato: Boga, ça bloque toujours ?

L’OM est très actif sur ce marché des transferts, avec déjà huit arrivées. Parmi ces dernières, deux ailiers : Cengiz Under et Konrad de la Fuente. Pourtant, Pablo Longoria aimerait toujours attirer Jérémie Boga, même si l’opération semble très compliquée…

Natif de Marseille, où il a évolué sous les couleurs de l’ASPTT avant de rejoindre Chelsea, Jérémie Boga est devenu l’un des meilleurs joueurs de Série A à Sassuolo. Des belles performances, qui incitent les dirigeants italiens à le vendre au prix fort. Alors que les premiers montants annoncés étaient autours des 20 millions d’euros, Sassuolo seraient en fait bien plus gourmand que prévu. Alors que l’ailier arrive en fin de contrat la saison prochaine, son club italien souhaiterait le vendre entre 25 et 30 millions d’euros, d’après La Provence. Même si le board olympien a déjà dépensé de l’argent sur ce mercato, la somme réclamée est astronomique et complique sérieusement les chances de voir Boga sous le maillot de l’OM.

L’OM aurait proposé un contrat à Boga

En effet selon les informations de L’Équipe, l’Olympique de Marseille aurait formulé une proposition de contrat « généreuse » à l’égard de Jérémie Boga. Le joueur lui serait chaud à l’idée de porter le maillot du club de sa ville natale.

L’ailier de 24 ans, avait confirmé son départ dans une interview accordée à L’Equipe, dans laquelle il n’exclut aucune porte concernant son avenir :

« Depuis janvier, on était en négociations pour que je prolonge mais on ne s’est pas mis d’accord. Donc on a décidé avec les dirigeants que je serais transféré cet été. Après trois ans passés ici, c’est le bon moment. J’aimerais franchir un palier. S’il y a la possibilité de suivre le coach, pourquoi pas. Après, ça ne veut pas dire que je vais le suivre partout. Il faudra voir où il va, ce qu’il se passe en fin de saison. Je ne ferme aucune porte. » Jérémie Boga – source : L’Equipe (21/05/2021)

Interrogé par La Provence, Maxime Lopez a indiqué que Jérémie Boga était un vrai supporter marseillais.

Jérémie suit l’OM, il est supporter du club — Lopez

