Très chaud avant l’ouverture du mercato, le dossier Almada semble s’être depuis très nettement refroidi. D’après Mohamed Bouhafsi, le prix demandé par Velez serait trop élevé…

L’Olympique de Marseille s’était penché sur plusieurs milieux offensifs avant l’ouverture du mercato. C’était notamment le cas de Thiago Almada, jeune argentin qui évolue au Velez Sarsfield et qui a un avenir très prometteur devant lui. Malheureusement, ce dossier ne devrait pas se conclure pour l’OM. Pourtant selon Mohamed Bouhafsi, le crack de 20 ans souhaite venir dans le sud de la France, et l’intérêt olympien est bien réel.

L’OM aurait mis en stand-by les négociations, voyant que cette piste était trop chère pour les finances du club. En effet, Velez est trop gourmand sur le montant réclamé pour son jeune prodige. Dommage, sachant que Thiago Almada était une vraie demande du coach olympien, Jorge Sampaoli.

Almada l’OM le veut et il veut l’OM mais il reste trop cher, Velez en demande trop. Donc c’est en stand by

— Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) July 1, 2021