OM Mercato: Ça chauffe pour Pavon ?

L’Olympique de Marseille réalise un marché des transferts très actif. Si huit joueurs sont déjà arrivés, Pablo Longoria va désormais devoir vendre ses éléments les plus bankables, comme Kamara ou Caleta-Car. Pourtant, le président espagnol serait toujours intéressé à l’idée de faire signer un renfort offensif…

En pleine refonte de l’effectif pour la saison prochaine, Pablo Longoria ne cesse d’activer des pistes sur toutes les lignes. Après avoir signé William Saliba et Luan Peres, en plus de l’arrivée définitive de Leonardo Balerdi, le président de l’Olympique de Marseille s’active désormais sur le secteur offensif. Outre les arrivées de Konrad de la Fuente, Gerson et Cengiz Under, Longoria serait proche de faire signer Cristian Pavon.

Pavon toujours plus proche ?

A LIRE : Mercato OM: Un nouveau club anglais se positionne pour Caleta-Car ?

Récemment, l’Equipe nous apprenais que Cristian Pavon serait bien une piste sérieuse, l’ailier de Boca Juniors plaît à Jorge Sampaoli. D’après les informations de ESPN, l’Argentin aurait sûrement joué son dernier match sous les couleurs du géant sud américain. Le probable départ de l’international aurait poussé ses dirigeants à conserver Sebastian Villa, alors que ce dernier était sur le départ. Surprenant sachant que Pablo Longoria, avait fait une révélation sur la suite du mercato marseillais.

Le président espagnol a affirmé en conférence de presse mardi dernier, le besoin de vendre .

« C’est un mercato que l’on prépare depuis longtemps. On a eu nos premiers choix, sous sommes satisfaits. Il faut encore recruter sur certains postes pour avoir le meilleur effectif possible. Il faut un équilibre financer, donc il faut vendre des joueurs. Nous sommes contents et satisfaits du mercato que nous sommes en train de faire. Je considère que c’est bon de faire de la régénération dans un effectif. On doit donner au coach le meilleur effectif possible en fonction de ses exigences » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (13/07/21)