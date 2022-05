OM Mercato: ça se confirme pour Saliba…

Alors que sa première saison sous le maillot phocéen est une réussite et que tout le monde au sein du club souhaite le conserver, William Saliba devrait retourner à Arsenal. Mikel Arteta souhaite le ré intégrer dans l’effectif et une prolongation serait même à l’étude.

Parmi les grandes satisfactions de cette saison, il y en a une sur laquelle tous les supporters s’accordent: c’est la grande saison de William Saliba. Arrivé en prêt l’été dernier en provenance d’Arsenal, le défenseur central a réalisé une saison pleine où il a été très peu sorti du onze concocté par Jorge Sampaoli. Devenu une pièce maitresse, il a impressionné tout au long de l’année par son calme, sa capacité de relance et sa solidité dans les duels. Désormais, le prêt de l’ancien stéphanois arrive à échéance et si tout le monde au sein du club de Longoria à Sampaoli souhaite le conserver, le joueur va repartir à Londres, dans son club.

À lire aussi: OM Mercato: Bamba Dieng, départ sous condition ?

La situation du natif de Bondy restait un peu flou et lui-même ne savait pas de quoi son avenir serait fait. Avec un prêt sans option d’achat, le défenseur savait qu’il retournerait à Arsenal, sans savoir ce que son entraineur, Mikel Arteta prévoyait pour lui. C’est désormais chose faite. D’après les informations de Fabrizio Romano, journaliste spécialiste en transfert, Arsenal et son entraineur verrait Saliba comme un joueur important pour le futur et le présent du club. Le bord anglais souhaiterait même commencer les discussions pour prolonger le contrat de Saliba qui court jusqu’en 2024. Une nouvelle qui ne ravira sans doute pas Pablo Longoria qui souhaitait à tout prix conserver l’international Français.

Arsenal plan for William Saliba has not changed: he’s considered an important player for present and future, both Arteta and Edu want him as part of the team for next season. ⚪️🔴 #AFC

There will be conversation on potential new contract soon, up to Saliba too.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2022