OM Mercato: Tongya déjà sur le départ ?

Arrivé à l’OM en échange de Marley Ake lors du mercato d’hiver dernier, Franco Tongya ne parvient pas a faire son trou à Marseille. Il n’est jamais apparu sous le maillot olympien avec les pros, et pourrait retourner dans son pays natal, l’Italie…

Franco Tongya a fait toutes ses classes à la Juve mais aussi dans les équipes de jeunes de la sélection italienne. Ce milieu de terrain plutôt numéro 10 a donc débarqué à l’OM en hiver denier, en échange de Marley Ake.

Le jeune milieu de terrain italien est un milieu relayeur très offensif qui a joué au poste de meneur de jeu lors du Mondial U17 avec sa sélection. Mais à Marseille, il peine à s’imposer et n’entrerait pas dans les plans de Jorge Sampaoli. Selon Serie B News, son profil intéresserait plusieurs écuries de Serie B. Le milieu de terrain pourrait être prêté en seconde division italien dès janvier prochain.. Si ce dernier est toujours convoquées U20 italiens, il n’apparait plus avec la reserve depuis septembre malgré de bons matches et même le brassard de capitaine lors des matches du mois d’aout.

Tongya milieu puissant qui joue avec de l’intensité

« La Juventus l’a recruté quand il avait 7 ans en 2009. Tongya était ensuite le capitaine des U15 bianconeri, qui ont remporté le titre de champion d’Italie (2017). Il a aussi joué avec les sélections italiennes de jeunes. Il a participé à un Euro et une Coupe du Monde U17. (…) Il est bon tactiquement et techniquement. Milieu puissant qui joue avec de l’intensité. Très dynamique aussi. Pour un relayeur, il préfère attaquer que défendre. Quand il était plus jeune, certains journalistes italiens le surnommaient « le petit Pogba » ». Giacomo Iacobellis – source : Foot Mercato (25/01/2021)