Après Konrad, De la Fuente, Under, Balerdi, Guendouzi, Pau Lopez, c’est Luan Peres qui devrait débarquer à l’OM. Il a d’ailleurs confirmé sa venue sur les réseaux sociaux…

L‘Olympique de Marseille devrait voir partir Duje Caleta Car et a déjà perdu Hiroki Sakai. Si Léo Balerdi a été définitivement transféré, Lucas Perrin pourrait lui changer d’air. Alors que le nom de David Luiz a longtemps été évoqué, Pablo Longoria a finalement opté pour un autre brésilien, plus jeune et gaucher, Luan Peres.

Le joueur de 26 ans connait bien Sampaoli pour avoir joué sous ses ordres plusieurs mois à Santos. Si son passage en Belgique a été un échec, ce dernier, comme Gerson s’est bien relancé au Brésil. Selon Mohamed Bouhafsi, le dossier est bouclé pour 4,5M€. Santos est en difficulté financière et va donc laisser filer son défenseur à Marseille

C’est un grand club — Peres

Il a confirmé son arrivée à l’OM sur les réseaux sociaux :

« C’est un nouveau défi qu’on ne peut pas refuser. C’est un grand club, l’un des plus grands clubs français. J’espère revenir à Santos, j’ai adoré jouer pour ce club. » Luan Peres— Source: réseaux sociaux (09/07/21)

Vídeo de Luan Peres que repercute nas redes sociais. « Novo desafio, não tem como recusar uma proposta dessa. É um grande centro lá fora, um grande clube, um dos maiores da França. E saindo por cima aqui do Santos. Vamo que vamo, espero um dia voltar. Eu amei jogar aqui ». pic.twitter.com/80lufRCcxf — Lucas Musetti Perazolli (@lucas_musetti) July 8, 2021

PERES A DÛ RESTER 6 MOIS À BRUGGE. ÇA N’ALLAIT VRAIMENT PAS — HOLSBEEK

« Il n’a fait que passer à Brugge… Il était considéré comme un grand espoir sud américain mais il n’a jamais vraiment percé. Il a eu des soucis d’adaptation. J’avais presque oublié qu’il était passé par la Belgique ! C’est pour ça qu’il est reparti au Brésil. Il a dû rester 6 mois à Brugge. Ça n’allait vraiment pas. A vrai dire, je ne me souviens pas vraiment l’avoir vu jouer sur le terrain. Il a peut-être progressé en retournant au Brésil. » Florian Holsbeek – Source : Footballclubdemarseille.fr (28/06/21)