OM Mercato: Ce qui manque pour Lirola…

Pol Lirola est retourné à la Fiorentina, après une belle deuxième partie de saison sous le maillot de l’OM. Alors que le joueur souhaite retourner à Marseille, et que les dirigeants marseillais aimeraient le rapatrier, il semblerait qu’un accord avec la Fiorentina serait proche d’être trouvé…

Les supporters marseillais attendent impatiemment le retour de Pol Lirola qui a réalisé de très bons mois sous les ordres de Jorge Sampaoli au poste de piston droit. Le défenseur qui est un milieu de formation aurait très envie de retrouver l’OM malgré son retour de prêt à la Fiorentina. La direction marseillaise a fait le choix de ne pas lever l’option d’achat de Lirola afin de trouver un moyen de faire baisser son prix.

Le club italien n’a pas lâché le morceaux mais aurait accepté un arrangement financier selon les informations de Fabrizio Romano. Le journaliste italien confirme qu’une offre aurait été transmise à la Viola à hauteur de 12 millions d’euros payable en plusieurs fois pour Pol Lirola.

La Fiorentina réclame 13 M€

A LIRE : Mercato OM : Longoria s’intéresse toujours à ce gros dossier à 30M€?

D’après le très informé Gianluca Di Marzio, l’écurie transalpine réclamerait finalement 13 millions d’euros. Il manquerait plus qu’un millions d’euros pour que Lirola fasse son retour à l’Olympique de Marseille. Parmi les détails de la transaction, il y aurait une prime de solidarité fixée à 5%, qui serait destinée au club formateur du latéral droit espagnol.

Nous serions contents de ravoir un joueur comme Pol dans notre effectif — LONGORIA

En conférence de presse ce mardi, Pablo Longoria a été questionné sur le dossier Pol Lirola, de retour à la Fiorentina après un prêt concluant à l’Olympique de Marseille. L’Espagnol pourrait faire son come back dans les prochains jours !

« Quand on analyse notre effectif, on est court au poste de latéral droit. C’est une évidence. Pour Pol Lirola, on a parlé et on a discuté. Il a laissé ici une très bonne image avec un très haut niveau pour son adaptation dans le championnat de France. Il a très bien terminé la saison avec nous. Nous serions contents de ravoir un joueur comme Pol dans notre effectif. Ici à Marseille, il a eu une adaptation parfaite, il aime le club et la ville. Mais après, c’est toujours une question de mercato qu’on doit respecter car il reste sous contrat avec un 3e club » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (13/07/21)