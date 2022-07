OM Mercato: Cette recrue a failli s’engager avec le LOSC…

Recrue marseillaise du mercato estival, Isaak Touré est promis à un bel avenir dans le monde du football. Arrivé en provenance du Havre, il aurait pu s’engager avec une autre écurie de Ligue 1 la saison dernière…

Isaak Touré (19 ans) a signé un contrat de 5 ans à l’OM. Le montant du transfert serait de 5,5 M€ plus 2M€ de bonus. Le défenseur central du Havre est la 2e recrue de l’OM, après Samuel Gigot.

L’international français U19 a évoqué son arrivée à Marseille sur son compte Instagram : « Très fier et honoré de rejoindre ce club mythique de l’Olympique de Marseille. Impatient de me mettre au travail et de mouiller le maillot. »

Mais la saison dernière, il aurait pu s’engager avec le LOSC comme l’avait confié son ancien entraineur au Havre Paul Le Guen en aout dernier : « A partir du moment où un club comme Lille fait une offre, on est foutus. Isaak ne m’a jamais fait part de son envie de quitter le club, ce sont ses agents qui agissent. Jocelyn Gourvennec m’a appelé et si toutes les conditions étaient réunies, j’aurais donné mon accord. »

Mais les réticences sur le physique du joueur aurait fait capoter le transfert selon l’Equipe…

Dans les colonnes du journal La Provence, le directeur du centre de formation du Havre, Francis Rodrigues, a évoqué les qualités et axes de progression du joueur.

« C’est un joueur atypique de par sa morphologie, sa faculté à casser les lignes par une passe. Il possède un fort potentiel, même s’il a encore besoin de progresser au niveau de la motricité. (…) Il a un jeu de tête de haut niveau, une masse physique, c’est un travailleur. Il doit apprendre tactiquement, mais aussi à gérer son corps. Il a du charisme et gère très bien la pression« . Francis Rodrigues – Source : La Provence. (01/07/2022)