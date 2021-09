De retour après plusieurs semaines de négociations avec la Fiorentina, Pol Lirola est de nouveau un joueur de l’Olympique de Marseille. Présent en conférence de presse, il est revenu sur les coulisses de son transfert…

Pol Lirola ne voulait entendre parler que de l’OM. Il a même refusé plusieurs offres pour poursuivre l’aventure à l‘Olympique de Marseille. Avec le nouveau système de Sampaoli, il est replacé au milieu de terrain, poste auquel il va devoir s’habituer. Il a déjà contribué à la victoire des Marseillais face à Rennes (2-0), grâce à un magnifique centre pour Bamba Dieng.

En conférence de presse, il a expliqué sa nervosité concernant son transfert sur les derniers jours du mercato.

J’étais un peu nerveux– Lirola

« J’ai vécu un été très long. Depuis le début, moi je savais que je voulais revenir. Pablo Longoria m’a dit de rester tranquille, mais plus les jours passaient, plus j’étais un peu nerveux car je me disais que je ne reviendrai peut-être pas. Finalement, je suis de retour et je suis très content » Pol Lirola— Source: Conférence de presse (24/09/21)

#Lirola : « C’était un été long pour moi, même si je savais que j’allais revenir. Mais avec le temps j’étais de plus en plus nerveux. »#ConfOM #LiveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 24, 2021

Je voulais connaître un Vélodrome plein à craquer – Pol Lirola

« Je suis très heureux d’être de retour à Marseille. C’est ce que je voulais depuis mon premier match ici. Cela a été un peu difficile, mais au final, nous avons réussi et je suis de retour. Ces derniers mois ont été longs et difficiles. Les choses n’allaient pas comme je voulais. Je voulais être ici. En fin de compte, j’ai été patient car je savais que cela allait arriver, et j’ai hâte de recommencer à jouer. Nous étions en contact avec Pablo Longoria en permanence, parce que la négociation n’a pas été facile. Il y avait de nombreux soucis. Mais tous les deux m’ont fait savoir qu’ils m’attendaient à Marseille. Le coach m’a dit qu’il m’attendait, qu’il voulait que je revienne. Nous avons maintenu le contact des deux côtés. Ils me disaient que, même si la négociation était difficile, ils allaient tout faire pour me faire revenir. Oui, d’autres offres sont arrivées. Mais depuis la fin de la saison passée j’ai dit à mon agent, et comme je l’ai dit dans d’autres interviews que je voulais jouer ici, que je voulais connaître un Orange Vélodrome plein à craquer. Il y a eu d’autres offres mais je ne les ai même pas écoutées. Les supporters de l’OM sont très nombreux et se font entendre. J’ai reçu beaucoup de messages ces derniers mois. C’était inévitable, j’ai vu tellement de messages auxquels je n’ai pas pu répondre parce que j’étais sous contrat avec un autre club. Mais je suis reconnaissant de leur soutien, de leur ferveur et de leur désir que je revienne. Mon objectif personnel est de rejoindre l’équipe. Me remettre dans le rythme de la compétition. J’ai eu six bons mois, je compte améliorer mes résultats, et marquer autant de passes décisives et de buts que possible. Collectivement : jouer la Ligue des Champions. Parce que nous avons une équipe de très grande qualité. C’est notre but. J’espère que cette année, nous serons le plus haut possible au classement » Pol Lirola – Source : OM.fr (24/08/2021)