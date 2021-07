Suite à la méforme de Dario Benedetto la saison dernière, l’Olympique de Marseille s’active sur le mercato pour concurrencer ce poste. Et Giovanni Simeone laisse clairement entendre qu’il souhaite quitter son club actuel à la Radio Colonia. Pourtant, il se pourrait que l’attaquant ne s’engage pas du côté de l’OM…

À la suite de la rétractation de Kévin Gameiro pour rejoindre l’OM, Pablo Longoria doit activer des pistes alternatives. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec son club de Cagliari, Giovanni Simeone plairait bien aux dirigeants marseillais. Mais d’après les informations de la Nuovo Sardegna, sa venue aurait pris du plomb dans l’aile. Milik, qui aurait fait le choix de rester à l‘Olympique de Marseille, aurait diminué la faisabilité de l’opération.

Interrogé à la Radio Colonia, media argentin, le buteur sud-américain affirme qu’il souhaite quitter son club actuel. Reste à savoir pour quelle destination…

« j’ai 26 ans et le moment est venu pour moi de jouer à un meilleur niveau » – giovanni simeone

« L’année prochaine sera très importante pour moi, j’ai 26 ans et le moment est venu pour moi de jouer à un meilleur niveau. Il ne s’agit pas seulement de marquer des buts pour faire une bonne saison, il s’agit de grandir, avec de l’expérience, avec des erreurs, avec une bonne situation de jeu, avec un coach qui continue de m’améliorer. Je suis à la moitié de ma carrière, mais j’ai encore énormément de choses à faire. Mon idée est de continuer à jouer en Europe » Giovanni Simeone – Source: Radio Colonia (10/07/21)

JE CROIS QUE JE NE L’ENTRAÎNERAIS JAMAIS — Diego SIMEONE

« Giovanni est un garçon qui a tout pour jouer sous mes ordres, mais, malheureusement, je crois que je ne l’entraînerais jamais. Il ne faut jamais dire jamais, mais c’est très difficile d’avoir son fils dans le vestiaire. Pour lui, pour notre relation (…) Si d’ici cinq ou six ans, il devient une figure importante, on en reparlera. Plus âgé, il serait mieux protégé. En tout cas, il est en train de mener sa carrière de la meilleure des façons. Et puis, peut-être qu’un jour je ne serai plus à l’Atlético et que lui pourra venir ». Diego Simeone – Source : Cadena COPE (12/09/2018)